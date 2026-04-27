İran teklif sundu, ABD'den yanıt gecikmedi: Altın yükseldi

İran'ın ABD'ye üç aşamalı teklif sunması ve ABD Başkanı Trump'ın yanıt olarak "İran ile istedikleri zaman görüşebiliriz." demesinden sonra, altın fiyatları bu haftaya yükselerek başladı. Gram altın 6 bin 839,51 TL'den, ons altın ise 4 bin 277,56 dolardan işlem görüyor.