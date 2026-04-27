İran teklif sundu, ABD'den yanıt gecikmedi: Altın yükseldi

İran'ın ABD'ye üç aşamalı teklif sunması ve ABD Başkanı Trump'ın yanıt olarak "İran ile istedikleri zaman görüşebiliriz." demesinden sonra, altın fiyatları bu haftaya yükselerek başladı. Gram altın 6 bin 839,51 TL'den, ons altın ise 4 bin 277,56 dolardan işlem görüyor.

27 NİSAN 2026 ALTIN FİYATLARI HIZLI ÖZET

  • Gram altın (satış): 6.839,51 TL
  • Ons altın (satış): 4.727,56 $

27 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türüAlışSatışGünlük değişimSaat
Gram altın
TL		6.838,65 TL6.839,51 TL%0,366:53
Ons altın
$		4.726,97 $4.727,56 $%0,397:07
Çeyrek altın TL11.124,00 TL11.249,00 TL%0,706:53
Yarım altın
TL		22.227,00 TL22.456,00 TL%0,706:52
Tam altın
TL		43.420,54 TL44.283,78 TL-%0,7613:06
Cumhuriyet altını TL44.318,00 TL44.776,00 TL%0,706:53
Külçe altın ($/kg)150.850,00 $150.950,00 $%0,0013:01

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem24 Nisan 202627 Nisan 2026Fark
Gram altın
(satış)		6.811,85 TL6.839,51 TL+27,66 TL
Ons altın
(satış)		4.709,75 $4.727,56 $+17,81 $

27 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,0261 TL

Dolar satış: 45,0335 TL

Euro alış: 52,8199 TL

Euro satış: 52,8964 TL

Sterlin alış: 60,9535 TL

Sterlin satış: 61,0685 TL

27 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,76 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69,35 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

27 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

27 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

