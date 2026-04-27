Dövizde yükseliş durmuyor: TL'nin değer kaybı sürüyor

Yayınlanma:
Dolar endeksinde yaşanan düşüş, henüz TL karşılığına yansımadı. TL'deki değer kaybı, üç büyük döviz kurunda da artış getirdi. Dolar, 45 TL'nin üstünde izlemeye devam ediyor, bu sabah 45,0394 TL'den işlem görüyor. Dolar karşısında da değer kazanan euro tekrar 53 TL sınırına dayandı, 52,9044 TL'den işlem görüyor. 61 TL'nin üstüne çıkar sterlin 61,0574 TL'den işlem görmekte.

27 NİSAN 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET

  • Dolar (satış): 45,0394 TL
  • Euro (satış): 52,9044 TL
  • Sterlin (satış): 61,0574 TL

27 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

DövizAlış (TL)Satış (TL)Günlük değişimSaat
Dolar
(USD)		45,019445,0394%0,077:33
Euro
(EUR)		52,822452,9044%0,197:33
Sterlin
(GBP)		60,927361,0574%0,167:34

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem24 Nisan 202627 Nisan 2026Fark
Dolar (USD) (satış)44,9938 TL45,0394 TL+0,0456 TL
Euro (EUR) (satış)52,7689 TL52,9044 TL+0,1355 TL
Sterlin (GBP) (satış)60,8362 TL61,0574 TL+0,2212 TL

27 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 45,0194 TL

Dolar (USD) satış: 45,0394 TL

27 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 52,8224 TL

Euro (EUR) satış: 52,9044 TL

27 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 60,9273 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,0574 TL

27 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.838,65 TL

Gram altın satış: 6.839,51 TL

İran teklif sundu, ABD'den yanıt gecikmedi: Altın yükseldiİran teklif sundu, ABD'den yanıt gecikmedi: Altın yükseldi

27 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,68 TL

Gram gümüş satış: 110,78 TL

Gerilim yumuşadı, gümüş yükseldiGerilim yumuşadı, gümüş yükseldi

27 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,76 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69,35 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

27 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

27 NİSAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Ekonomi
Gerilim yumuşadı, gümüş yükseldi
Gerilim yumuşadı, gümüş yükseldi
İran teklif sundu, ABD'den yanıt gecikmedi: Altın yükseldi
İran teklif sundu, ABD'den yanıt gecikmedi: Altın yükseldi