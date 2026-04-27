Dövizde yükseliş durmuyor: TL'nin değer kaybı sürüyor

Dolar endeksinde yaşanan düşüş, henüz TL karşılığına yansımadı. TL'deki değer kaybı, üç büyük döviz kurunda da artış getirdi. Dolar, 45 TL'nin üstünde izlemeye devam ediyor, bu sabah 45,0394 TL'den işlem görüyor. Dolar karşısında da değer kazanan euro tekrar 53 TL sınırına dayandı, 52,9044 TL'den işlem görüyor. 61 TL'nin üstüne çıkar sterlin 61,0574 TL'den işlem görmekte.