Dövizde yükseliş durmuyor: TL'nin değer kaybı sürüyor
Dolar endeksinde yaşanan düşüş, henüz TL karşılığına yansımadı. TL'deki değer kaybı, üç büyük döviz kurunda da artış getirdi. Dolar, 45 TL'nin üstünde izlemeye devam ediyor, bu sabah 45,0394 TL'den işlem görüyor. Dolar karşısında da değer kazanan euro tekrar 53 TL sınırına dayandı, 52,9044 TL'den işlem görüyor. 61 TL'nin üstüne çıkar sterlin 61,0574 TL'den işlem görmekte.
27 NİSAN 2026 DÖVİZ KURLARI HIZLI ÖZET
27 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar
(USD)
|45,0194
|45,0394
|%0,07
|7:33
|Euro
(EUR)
|52,8224
|52,9044
|%0,19
|7:33
|Sterlin
(GBP)
|60,9273
|61,0574
|%0,16
|7:34
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
ÖNCEKİ KAPANIŞ VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|24 Nisan 2026
|27 Nisan 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|44,9938 TL
|45,0394 TL
|+0,0456 TL
|Euro (EUR) (satış)
|52,7689 TL
|52,9044 TL
|+0,1355 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|60,8362 TL
|61,0574 TL
|+0,2212 TL
27 NİSAN 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 45,0194 TL
Dolar (USD) satış: 45,0394 TL
27 NİSAN 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 52,8224 TL
Euro (EUR) satış: 52,9044 TL
27 NİSAN 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 60,9273 TL
Sterlin (GBP) satış: 61,0574 TL
27 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.838,65 TL
Gram altın satış: 6.839,51 TL
27 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 110,68 TL
Gram gümüş satış: 110,78 TL
27 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,76 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 69,35 TL/LT
LPG (otogaz): 34,99 TL/LT
