Altında düğüm çözülecek mi? Uzman isim kritik seviyeleri açıkladı

Yayınlanma:
Küresel piyasalarda tırmanan gerilim ve merkez bankalarının faiz kıskacı altında altın fiyatlarını dalgalandırmaya devam ediyor. Altının yönü merak edilirken Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın üzerinde belirleyici olacak gelişmelere dikkat çekti. Eryılmaz, altında hem uzun dönem hem kısa dönemde alım fırsatlarını açıkladı.

Küresel piyasalarda tırmanan gerilim ve merkez bankalarının faiz kıskacı altında altın fiyatları yeni rekor seviyelerde güne başladı.

2026 yılı Nisan ayı itibarıyla gram altının 6.800 TL bandını aştı. Piyasadaki belirsizlik nedeniyle Kapalıçarşı’daki fiziksel altın fiyatı ile resmi veriler arasındaki fark da açılıyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK HAKİM

Küresel ölçekte yeni haftanın ilk saatlerinde Ortadoğu kaynaklı çözülemeyen gerilimler piyasaları sarsmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ve İran temsilcilerinin müzakere masasına oturması planlanan Pakistan zirvesinin son anda iptal edilmesi, jeopolitik riskleri en üst seviyeye taşıdı.

Bölgedeki ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olması ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş engelinin sürmesi, hem enerji hem de değerli metal fiyatlarını baskılıyor.

ALTINDA FİYATLARI

27 Nisan 2026 sabahı itibarıyla altın piyasasında rakamlar şu şekilde oluştu:

Ons Altın: Haftaya 4.715 dolardan başladı.

Gram Altın (Resmi): 6.827 TL seviyesinde.

Kapalıçarşı (Fiziki Satış): 6.851 TL.

Çeyrek Altın: 11.228 TL.

PETROL FİYATLARI ALEV ALDI, ENFLASYON RİSKİ ARTTI

Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık sadece altını değil, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkileyen petrolü de vurdu. Geçen hafta %16’dan fazla değer kazanan Brent petrol, 106,5 dolar sınırında işlem görüyor.

KRİTİK UYARI: KADEMELİ ALIM BÖLGELERİ

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, piyasadaki düğüme ilişkin önemli teknik ayrıntılar paylaştı. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa ve Japonya merkez bankalarının alacağı faiz kararlarının piyasanın yönünü tayin edeceğini belirten Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Uzun vadeli yatırım yapacaklar için ons tarafında geri çekilmeler yaşanırsa 4.600-4.650 dolar aralığı kademeli alım için ilk fırsat alanı olabilir. Gram altın tarafında ise 6.700-6.750 TL seviyeleri uygun bir bölge olarak görülüyor. Eğer 6.900 TL seviyesi yüksek hacimle aşılırsa yukarı yönlü hareket hızlanabilir.”

Eryılmaz, altın fiyatlarında son bir aydır 4.830-4.880 dolar bandının güçlü bir direnç noktası oluşturduğunu, uzun vadede ise ana eğilimin yukarı yönlü olmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

