Hindistan'da altın krizi yaşanıyor

Küresel altın piyasasının can damarlarından biri olan Hindistan, bürokratik engeller ve vergi karmaşası nedeniyle "altın krizi" ile çalkalanıyor. Reuters’ın verilerine göre, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na bağlı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün her mali yıl başında güncellediği ithalat yetki listesini bu yıl geciktirmesi, piyasalarda ipleri kopardı.

11 HAFTANIN PRİM REKORU: ONS BAŞINA 15 DOLAR

İthalatın durma noktasına gelmesi, Hindistan iç piyasasında altına olan ulaşımı zorlaştırdı. Bu durum, fiyatlar üzerindeki "prim" baskısını artırdı:

Geçtiğimiz hafta 4 dolar indirimle satılan altın primleri, bu hafta ons başına 15 dolara kadar çıktı. Bu rakam, 7 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

ALTIN PRİMİ NEDİR?

Altın piyasasında "prim", bir ürünün piyasada işlem gördüğü güncel borsa fiyatı ile fiziki olarak elinize geçmesi için ödenen nihai fiyat arasındaki farktır.

Daha basit bir ifadeyle; altının uluslararası ons fiyatı 4.700 dolar olarak kabul edildiğinde o altını gümrükten çekmek, dükkanın vitrinine koymak veya fiziksel olarak teslim almak için 4.715 dolar ödeniyorsa aradaki 15 dolarlık fazlalık "altın primi"dir.

GÜMRÜKTE BEKLEYEN SERVET

Ortaya çıkan yüksek prim ve izin süreçlerindeki aksama nedeniyle 5 tondan fazla altın ve yaklaşık 8 ton gümüşün gümrükten çekilemediği ifade ediliyor.

VERGİ VE İZİN BELİRSİZLİĞİ BANKALARI KORKUTTU

Bankalar, DGFT tarafından yayımlanması beklenen yeni yetki listesi ve uygulanacak vergi oranlarındaki netlik eksikliği nedeniyle yeni sipariş vermekten kaçınıyor. Hindistan Merkez Bankası (RBI - Reserve Bank of India) tarafından yetkilendirilen 15 bankanın ithalat süreci, resmi bildirim yayımlanana kadar askıda kalmaya devam edecek.

FESTİVAL SONRASI İÇ TALEPTE SESSİZLİK

Hindistan'da milyonlarca kişi için kutsal sayılan ve yoğun altın alımının yapıldığı "Akshaya Tritiya" festivalinin ardından iç talepte bir yavaşlama gözlendi.

Şu an 10 gram altının yaklaşık 151 bin rupi seviyelerinde işlem gördüğü ülkede, halkın yeniden alıma geçmesi için fiyatların 150 bin rupi barajının altına inmesi bekleniyor.

ÇİN’DE İŞTAH KABARIYOR, KÜRESELDE BASKI SÜRÜYOR

Dünyanın en büyük tüketicisi Çin'de ise tablo Hindistan'ın aksine daha canlı. Fiziki talebin artmasıyla Çin’deki primler ons başına 9-12 dolar seviyelerine yükseldi.

Ancak küresel ölçekte; Orta Doğu’daki gerilim ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının enflasyonu tetiklemesi, altını dört haftalık yükselişin ardından dalgalı bir düşüş eğilimine itiyor.