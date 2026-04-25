Evcil hayvanlar turizmde dengeleri değiştirdi

Küresel turizmde dengeler, can dostlarını aile bireyi olarak gören ve onlarsız tatile çıkmayan milyonlarca seyahatseverin tercihleriyle yeniden şekilleniyor. Turizmciler, "niş" bir alan olmaktan çıkan bu segmentin, sektörün geleceğindeki en sadık ve karlı kitlelerden biri olduğunu savunuyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "pati izi ekonomisi" olarak tanımladığı bu yüksek katma değerli pazardan Türkiye'nin daha fazla pay alması gerektiğini vurgularken, sektörün ayakta kalabilmesi için hükümetten geçici bir KDV indirimi talep etti.

4,6 MİLYAR DOLARLIK ‘PATİ İZİ’ EKONOMİSİ

AKTOB tarafından paylaşılan veriler, evcil hayvan dostu seyahat pazarındaki baş döndürücü büyümeyi rakamlarla ortaya koydu. Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuşan Kavaloğlu'nun aktardığı verilere göre:

2023’te 2 milyar dolar olan küresel pazarın, 2032’ye kadar 4,6 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

İleri yaş gezginlerin yüzde 25’i, orta yaş grubunun ise yüzde 40’tan fazlası tatiline evcil hayvanını dahil ediyor.

Her yıl yaklaşık 2 milyon evcil hayvan, ticari uçuşlarla sahiplerine eşlik ediyor.

Tripadvisor verilerine göre evcil hayvan dostu aktivite aramalarında yüzde 260’ın üzerinde bir artış yaşanıyor.

"BU KİTLE AİLESİYLE TATİL YAPIYOR, KOLAYLIK SAĞLAMALIYIZ"

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerinde Türkiye'nin bu kitleyi ıskalamaması gerektiğinin altını çizdi. Kavaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aktif olarak evcil hayvan dostu seyahat, dünyada inanılmaz gelişen, ülkemizde de gelişmeye devam eden bir seyahat türü haline geldi. Bunu biz ‘pati izi’ ekonomisi diyoruz. Çok değerli hayvan dostlarını, aile bireyleri gibi kabul edip onlarla tatile çıkan büyük bir kitle var. Bu kitleden pay alınması gerekiyor. Evcil hayvan sahiplerinin yüzde 53’ü tatillerine hayvanlarını da dahil etmek istiyor. ABD’de bu oran yüzde 78. Küresel turizm sektörü, değişen yaşam tarzları ve tüketici davranışlarıyla birlikte yeni bir turizm sürecine girdi. Bu dönüşümde evcil hayvan dostu seyahatin hızla büyümesi de etkili oluyor. Bu yeni bir niş değil. Yüksek katma değerli bir segment."

Antalya’nın bu konuda öncü tesisleri olduğunu belirten Kavaloğlu, bu segmentte erken konumlanan destinasyonların büyük bir rekabet avantajı elde edeceğini söyledi.

"GEÇİCİ KDV İNDİRİMİ CAN SUYU OLUR"

Pati dostu turizmdeki potansiyele rağmen, sektörün içinde bulunduğu ekonomik zorlukları da hatırlatan Kavaloğlu, maliyetlerin altında ezilen turizmci için "KDV" çıkışı yaptı:

"Geçiş dönemindeki sert dönemde ciddi bir KDV indirimine ihtiyacımız var. Para kazanmaya başladığımızda geri alınabilir, bu bir sorun değil. Geçici KDV indirimi turizme can suyu olur. Kriz dönemlerinde turizmde asıl konu güven algısıdır. Bu süreçler reklamdan çok güven yönetimi gerektirir. Doğru pazarlarda talebi canlı tutmak gerekir. Biz bu süreçte yanımızda olanları da olmayanları da not edeceğiz."

Kavaloğlu ayrıca, Türkiye’ye gelen yabancı misafirlerin ülkelerine döndüklerinde de Türkiye’yi savunmaları gerektiğini belirterek, "Bize burada övgü dolu sözler söyleniyor. Aynı cesaretin kendi ülkelerinde de gösterilmesini bekliyoruz. Algı yönetimine karşı durulmalı" dedi.