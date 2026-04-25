Ekonomi hastalık yarattı: İki kişiden birinde var

Türkiye’de 1-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen dev araştırma, toplumun ruh sağlığındaki vahim tabloyu gözler önüne serdi. Her iki kişiden birinin yüksek stres altında yaşadığı ülkemizde, stresin bir numaralı faili yüzde 50,5 ile ekonomik koşullar oldu.

Online araştırma şirketi DORinsight tarafından 1.000 kişinin katılımıyla yapılan "Stres Farkındalık" araştırması, stresin artık geçici bir duygu değil, Türkiye için kalıcı bir toplumsal gerçeklik olduğunu kanıtladı.

HALK EKONOMİK BASKI ALTINDA EZİLİYOR

Araştırmanın en çarpıcı verisi, stresin kaynağına dair oldu.

Katılımcıların yüzde 50,5’i doğrudan ekonomik durum ve geçim zorluğunu stresin ana kaynağı olarak gösterdi. Ancak veriler derinlemesine incelendiğinde; iş yükü ve gelecek kaygısı gibi diğer faktörlerin de ekonomiyle bağlandığı, stresin toplamda yüzde 65’inin doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik baskıdan kaynaklandığı ortaya çıktı.

STRES MESAİ DİNLEMİYOR: GÜN BOYU SÜREKLİ ALARM

Araştırma, stresin sadece fatura öderken veya market alışverişinde değil, günün her anında hissedildiğini gösteriyor:

Sürekli Stres

Katılımcıların yüzde 23,9’u stresi gün boyunca kesintisiz hissediyor.

Yüzde 40,5’i ise stresin sorumluluklarını yerine getirirken ortaya çıktığını belirtiyor.

Toplumun yaklaşık yüzde 64’ü için stres, anlık bir durumdan ziyade bir yaşam biçimine dönüşmüş durumda.

KADINLAR VE GENÇLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Toplumun her kesimi stresli olsa da bazı gruplarda bu oran çok daha yüksek:

Kadınlarda yüksek stres oranı yüzde 54,4 seviyesindeyken, erkeklerde bu oran yüzde 42,4. Klinik Psikolog Sena Öz, kadının toplumdaki çoklu rollerinin (iş, ev, çocuk bakımı) bu yükü artırdığını belirtiyor.

Gençler (18-24 Yaş): Gelecek kaygısı ve ekonomik belirsizlik nedeniyle en stresli grup olan gençlerde oran yüzde 50,7 seviyesinde.

"BEN ARTIK YÖNETEMİYORUM" SİNYALİ

Stres en çok ruh halini (yüzde 53,1) ve iş performansını (yüzde 21,1) vuruyor. Ekonomim'de yer alan habere göre Klinik Psikolog Sena Öz, sürekli stresin kortizol hormonunu yükselterek zihne "tehlikedesin" algısı yüklediğini vurguluyor. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve uyku bozukluğu gibi belirtilerin zihinsel dayanıklılığı düşürdüğünü ifade eden Öz, "Ben artık bunu tek başıma yönetemiyorum hissi önemli bir sinyaldir" uyarısında bulunuyor.

MÜCADELE DEĞİL, "KAÇIŞ" VAR

Toplum stresle mücadele etmek yerine, geçici "uyuşturma" yöntemlerine başvuruyor:

Sosyal Medya: Yüzde 34,8 stresini sosyal medyada vakit geçirerek unutmaya çalışıyor.

Dizi/Film: Yüzde 17’lik bir kesim ekran karşısına geçiyor.

Yalnızlık: Yüzde 17,4’ü yalnız kalmayı tercih ediyor.

Profesyonel Destek: Psikolojik destek alanların oranı ise sadece yüzde 1 gibi düşük bir seviyede.