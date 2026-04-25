23 yıllık hikaye bitiyor: Otomotiv devi çekilme kararı aldı

Japon otomotiv devi Honda, Güney Kore pazarındaki 23 yıllık serüvenine nokta koyma kararı aldı. Şirket, 2026 yılı sonu itibarıyla ülkede otomobil satışlarını tamamen durduracağını açıkladı. Honda, değişen pazar koşulları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gerekçe gösterdi.

Güney Kore otomobil pazarında 2001 yılından bu yana varlık gösteren Honda, otomobil satış operasyonlarını sonlandırma kararıyla stratejik bir vites değişikliğine gidiyor.

Seul’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Honda Korea Üst Yöneticisi (CEO) Lee Ji-hong, kararın arkasındaki teknik ve ekonomik sebepleri kamuoyuyla paylaştı.

23 YILLIK SERÜVEN 2026’DA SONA ERİYOR

Honda Korea tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin otomobil birimi 2026 yılının sonunda kepenk kapatacak. Lee Ji-hong; değişen pazar dinamiklerini, döviz kuru dalgalanmalarını ve küresel rekabetin getirdiği yeni dengeleri kararın ana nedenleri olarak sıraladı.

Ancak sektör kulislerinde, bölgeye adeta çıkarma yapan Çinli otomobil üreticilerinin yarattığı pazar baskısının bu radikal kararda başrol oynadığı ifade ediliyor.

ARABAYI BIRAKIP MOTOSİKLETE ODAKLANACAKLAR

Bu geri çekilme, markanın ülkeden tamamen silindiği anlamına gelmiyor. Honda, Güney Kore’de asıl gücünü sergilediği motosiklet segmentine ağırlık verecek.

SERVİS DESTEĞİ SÜRECEK

Şirket, mevcut otomobil sahiplerini mağdur etmemek adına satış sonrası servis ve destek operasyonlarını kesintisiz sürdüreceğini taahhüt etti.

Marka algısını motosiklet pazarında derinleştirmeyi planlayan Honda, otomobilden boşalan kaynağı bu alandaki liderliğini pekiştirmek için kullanacak.

108 BİN OTOMOBİL, 420 BİN MOTOSİKLET

Honda’nın Güney Kore macerası rakamlara döküldüğünde, motosiklet pazarındaki ezici üstünlüğü net bir şekilde görülüyor:

2001 yılında motosiklet, 2003 yılında otomobil birimi kuruldu. Bugüne kadar ülkede toplam 108.600 adet otomobil satıldı.

Marka, motosiklet pazarında 420.600 adetlik devasa bir satış rakamına ulaşarak rüştünü ispatladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

