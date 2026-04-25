Formula 1 ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Yayınlanma:
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1, 5 yıllık bir anlaşmayla yeniden Türkiye takvimine giriyor. Sektör temsilcileri bu dönüşü "ekonomik doping" ve "imaj tazeleme" fırsatı olarak gördü. Peki Türkiye ekonomisine katkısı ne olacak?

İstanbul’un küresel arenadaki vitrinine yeniden çıkmasını sağlayacak olan Formula 1, sadece bir yarış değil, devasa bir ekonomik ekosistemi temsil ediyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Esnaf Odaları, bu hamlenin "güvenli ülke" imajını pekiştireceği görüşünde birleşti.

TÜRSAB: "YÜKSEK GELİR GRUBU İSTANBUL'A GELECEK"

2026/04/25/fatih-altayli-formula-1in-turkiyenin-hikayesini-yazdi-neler-olmus-neler-3.jpg

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Formula 1’in yalnızca yarış haftasıyla sınırlı kalmayan uzun vadeli bir turizm hareketi yaratacağını vurguladı. Bağlıkaya, organizasyonun önemini şu sözlerle anlattı:

"Dünya genelinde milyonlarca insanın ekran başında takip ettiği Formula 1, destinasyon imajına ciddi katkı sağlıyor. Yarışı yerinde izlemek için seyahat edenlerin büyük kısmı yüksek satın alım gücüne sahip. Dolayısıyla bu ziyaretçilerin oluşturduğu ekonomi, genel turizm harcamasının çok üzerinde oluyor. Bu hamle, Türkiye'ye uluslararası düzeyde gösterilen güvenin de en önemli kanıtıdır."

Bağlıkaya, seyahat acentelerinin "güvenli ülke Türkiye" imajı için bu fırsatı lokomotif olarak kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

BMD: "PERAKENDE VE YATIRIM İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de etkinliğin çok boyutlu bir fırsat olduğunu dile getirdi. Öncel, yarışın marka değerine katkısını şu şekilde ifade etti:

"Formula 1 küresel ölçekte marka bir etkinlik. Turizm ve perakende açısından ciddi bir canlılık yaratacak. Bu tür prestijli organizasyonlar ülkelerin marka değerini yükselterek uzun vadede yatırım çekme potansiyelini artırıyor. Ancak bunun tek seferlik kalmaması, etrafında güçlü bir ticari ekosistem oluşturulması gerekiyor."

ESNAFIN GÖZÜ TURİST BEKLİYOR

2024/03/10/taksim4.jpg

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mesut Şengün ise organizasyonun tabana yayılacak etkisine dikkat çekti. Şengün’e göre bu yarış; taksiciden lokantacıya, bakkaldan otoparkçıya kadar her meslek grubuna doğrudan dokunacak:

"Şehrimize gelecek yerli ve yabancı misafirler, çarşıyı ve pazarı hareketlendirir. Özellikle yeme-içme, konaklama ve ulaşım sektöründe ciddi bir yoğunluk oluşacak. Bu organizasyonlar esnafımızın yüzünü güldüren, şehrin ekonomisine nefes aldıran fırsatlardır."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
