Google, Anthropic için kesenin ağzını açtı!

Yapay zeka dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. ABD'li teknoloji devi Google kendi "Gemini" modeline rağmen, en büyük rakibi Claude'un üreticisine milyarlarca dolar akıtırken yapay zeka pazarında kritik bir hamle yapıyor.

Bloomberg ve sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Google, yapay zeka yarışında "geride kalmama" stratejisi kapsamında Anthropic ile olan bağlarını tarihin en büyük yatırım anlaşmalarından biriyle güçlendiriyor. Anlaşma sadece nakit akışını değil, aynı zamanda devasa bir bilgi işlem (compute) kapasitesini de kapsıyor.

10 MİLYAR DOLAR PEŞİN, 30 MİLYAR DOLAR ŞARTA BAĞLI

Google'ın Alphabet çatısı altındaki yatırım stratejisi, Anthropic'i 350 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden fonlamayı öngörüyor:

Google, Anthropic'e ilk etapta 10 milyar dolar nakit yatırım yapmayı taahhüt etti.

Girişimin belirli performans hedeflerine ulaşması durumunda, 30 milyar dolarlık ek bir yatırım daha sisteme dahil edilecek.

Bu devasa fon, Anthropic'in yapay zeka modellerini eğitmek için ihtiyaç duyduğu işlemci ve altyapı gücünü finanse edecek.

"CLAUDE CODE" BAŞARISI YATIRIMI TETİKLEDİ

Anthropic'in yazılım geliştirme süreçlerini otomatize eden yeni aracı **"Claude Code"**un yazılımcılar arasında yakaladığı büyük başarı, yatırımcı iştahını kabarttı. Google'ın kendi modelleriyle yarışan bu başarı, teknoloji devini "rakibine yatırım yaparak kazanma" noktasına getirdi.

BULUT SAVAŞLARI

Google Cloud ile Anthropic arasında imzalanan altyapı anlaşması, finansal yatırımın ötesinde fiziksel bir güç birliğini de içeriyor:

Google Cloud, önümüzdeki 5 yıl boyunca Anthropic'e 5 gigavatlık bir bilgi işlem kapasitesi sağlayacak.

İhtiyaç halinde bu kapasitenin birkaç gigavat daha artırılması planlanıyor.

Anthropic, Google'ın özel yapay zeka yongaları olan TPU (Tensor Processing Unit) çiplerini ve geniş bulut ağını kullanarak modellerini geliştirecek.

AMAZON DA GERİ KALMADI

Google'ın bu hamlesi, geçtiğimiz hafta Amazon'un yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi. Amazon, Anthropic'e 5 milyar dolarlık ek fon sağladığını ve bu yatırımın zamanla 25 milyar dolara tamamlanacağını duyurmuştu. Böylece Anthropic, dünyanın en büyük iki bulut sağlayıcısını (AWS ve Google Cloud) aynı anda en büyük yatırımcıları ve altyapı ortakları haline getirmeyi başardı.