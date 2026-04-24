Halkın enflasyon beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Nisan ayına dair 3 bin 103 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Milyonların 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, bir önceki aya göre 1,67 puan birden artarak yüzde 51,56 seviyesine ulaştı. Bu artış, uygulanan ekonomi politikalarına rağmen tüketici nezdinde fiyat istikrarına olan güvenin henüz tesis edilemediğini gösteriyor.

MUTFAKTAKİ YANGIN VE FATURALAR İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre halkın en çok canını yakan harcama kalemleri yine değişmedi. Son bir yıl içinde fiyatı en çok artan ve gelecek 12 ayda da artmaya devam edeceği düşünülen ürün gruplarının başında "gıda" ile "yakıt ve enerji" yer aldı.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grubu olarak görenlerin oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 40,7 oldu. Ücretli çalışanlar ve dar gelirli halk, gelirinin büyük kısmını ayırdığı gıda ve enerji kalemlerinde rahatlama beklemiyor.

KONUT VE DÖVİZDE SON DURUM

Barınma krizi de beklentilere doğrudan yansıdı. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi, bir önceki aya göre 0,18 puan yükselerek yüzde 35,23 seviyesine çıktı. Bu durum, ev sahibi olma hayali kuranlar için tablonun daha da zorlaştığına işaret ediyor.

Döviz cephesinde ise sınırlı bir değişim gözlendi. 12 ay sonrası ABD Doları kuru beklentisi, bir önceki aya göre 0,03 TL azalarak 52,12 TL olarak kaydedildi.

ALTINDAN KAÇIP GAYRİMENKULE YÖNELDİLER

Katılımcıların yatırım tercihleri incelendiğinde dikkat çekici bir değişim yaşandığı görüldü:

ALTIN TERCİHİ DÜŞÜŞTE

"Altın alırım" diyenlerin oranı bir önceki aya göre 6,4 puan azalarak yüzde 48,8’e geriledi.

GAYRİMENKUL YÜKSELİŞTE

"Ev, dükkan veya arsa alırım" diyenlerin oranı ise 4,9 puanlık artışla yüzde 33,4 seviyesine ulaştı.