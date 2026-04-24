Öğretmenler geleceği inşa ederken kendi gelecekleri neden güvencesiz?

Bir ülkenin geleceği, sınıflarında kurulur. Tahtaya yazılan her cümle, aslında yarının toplumuna düşülen bir nottur. Bu yüzden öğretmenlik, sadece bir meslek değildir; bir milletin karakterini, aklını ve vicdanını şekillendiren en temel görevdir.

Ancak bugün geldiğimiz noktada şu soruyu sormadan ilerlemek mümkün değil: Bu kadar hayati bir meslek neden kendi içinde parçalanmış durumda?

Bugün öğretmenlik; kadrolu, sözleşmeli ve ücretli gibi farklı statülere ayrılmış bir yapı içinde yürütülüyor. Aynı sınıfta, aynı dersi anlatan öğretmenlerin; maaş, sosyal hak ve iş güvencesi açısından bambaşka koşullara sahip olması artık sıradan bir tablo haline geldi. Bu durum yalnızca ekonomik bir eşitsizlik değil; aynı zamanda mesleğin ruhuna yönelmiş ciddi bir aşınma anlamına geliyor. Çünkü öğretmeni eşitlemeyen bir sistem, öğrenciyi de eşitleyemez.

Üstelik mesele sadece kamu okullarıyla sınırlı değil. Özel okul öğretmenleri, eğitim sisteminin görünmeyen ama en kırılgan halkalarından biri haline gelmiş durumda. Düşük ücretler, kısa süreli sözleşmeler ve iş güvencesi eksikliği, bu alanda çalışan öğretmenleri sürekli bir belirsizlik içinde bırakıyor. Aynı eğitimi veren, aynı sorumluluğu taşıyan öğretmenlerin bir kısmı kamu güvencesiyle çalışırken, diğer kısmının tamamen piyasa koşullarına terk edilmesi; eğitimin niteliğini doğrudan etkileyen bir adaletsizlik yaratıyor.

Bugün öğretmen açığı olduğu biliniyor. Ancak bu açık, kalıcı ve güvenceli atamalarla değil; geçici çözümlerle kapatılmaya çalışılıyor. Ücretli öğretmenlik uygulaması, bir istisna olmaktan çıkıp sistemin ana unsurlarından biri haline gelmiş durumda. Bu durum, hem öğretmenin emeğini değersizleştiriyor hem de eğitimde sürekliliği zedeliyor. Oysa eğitim, günü kurtararak değil; uzun vadeli bir vizyonla ayakta kalabilir.

Sorunun bir başka boyutu ise giderek daha görünür hale gelen öğretmene yönelik şiddet. Sınıf içinde ya da okul ortamında yaşanan sözlü ve fiziksel saldırılar, yalnızca bireysel olaylar olarak görülemez. Bu durum, öğretmenin otoritesinin ve toplumsal saygınlığının zedelendiğinin açık bir göstergesidir. Kendini güvende hissetmeyen bir öğretmenin sağlıklı bir eğitim ortamı kurması beklenemez. Eğitimde kaliteyi konuşabilmek için önce öğretmenin güvenliğini ve itibarını güvence altına almak gerekir.

Ekonomik gerçekler de tabloyu ağırlaştırıyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında öğretmen maaşlarının erimesi, mesleki motivasyonu zayıflatıyor. Bir öğretmenin geçim kaygısı yaşadığı bir ortamda, öğrencinin geleceğine odaklanmasını beklemek ne kadar gerçekçi? Toplumun en kritik görevlerinden birini üstlenen bir mesleğin, ekonomik olarak bu kadar kırılgan hale gelmesi; yalnızca öğretmenlerin değil, hepimizin sorunu.

Daha da önemlisi, bu tablo öğretmenlik mesleğinin itibarını doğrudan etkiliyor. Oysa bir toplumda öğretmenin değeri düştüğünde, aslında o toplum kendi geleceğini küçültür. Güvencesiz, parçalanmış ve değersizleştirilmiş bir öğretmen yapısıyla güçlü, bilinçli ve üretken nesiller yetiştirmek mümkün değildir.

Sorun açık: Öğretmeni ayrıştıran değil, güçlendiren bir sisteme ihtiyaç var. Statü farklılıklarının ortadan kaldırıldığı, eşit işe eşit hak ilkesinin benimsendiği, özel ve kamu öğretmenleri arasında uçurumların kapatıldığı bir model kurulmadan eğitimde kalıcı bir iyileşme sağlanamaz. Bu yalnızca bir meslek grubunun talebi değil; bir ülkenin geleceğini koruma meselesidir.

Bugün öğretmeni güvencesizleştiren anlayış, aslında kendi yarınını riske atıyor. Çünkü öğretmen, bir ülkenin en uzun vadeli yatırımının taşıyıcısıdır. Bu yatırım zayıflarsa, sonuçları yıllar sonra değil, nesiller boyunca hissedilir.

Artık tercih net olmalı: Geçici çözümlerle günü kurtaran bir eğitim sistemi mi, yoksa öğretmeni güçlendirerek geleceği inşa eden bir anlayış mı? Cevap, sadece eğitim politikalarının değil, bir milletin kendine biçtiği değerin de göstergesi olacaktır.