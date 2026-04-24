Madencileri perişan eden Doruk Madencilik'in pişkin açıklaması pes dedirtti! Sicilinde neler var neler!

Yayınlanma:
Eskişehir Doruk Madencilik’te haklarını arayan işçiler Ankara’da nöbet tutarken, Yıldızlar SSS Holding "maliyet" savunmasına sığındı. Şirket, işçilerin 3 aylık maaşlarını ödemediğini itiraf edip suçu serbest piyasaya atarken; arşivler holdingin işçi mağduriyeti ve çevre felaketleriyle dolu kabarık sicilini bir kez daha hatırlattı.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te Bağımsız Maden İşçileri Sendikası (Bağımsız Maden İş) üyesi işçilerin Ankara’da başlattığı hak arayışı kararlılıkla devam ediyor. İşçiler ödenmeyen ücretleri için nöbet tutarken, Doruk Madencilik'in bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding’den "piyasa koşullarını" öne süren bir açıklama geldi. Holding, maaşların ödenmemesine gerekçe olarak elektrik fiyatlarındaki dalgalanmayı ve artan maliyetleri gösterdi.

"SERBEST PİYASA BİZİ VURDU" İDDİASI

Yıldızlar SSS Holding, 2016 yılında inşa edilen ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) 2023 yılında devralınan santraldeki krizin sorumlusu olarak piyasa şartlarını işaret etti. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu teknik detaylara yer verildi:

ELEKTRİK FİYATLARI

Yenilenebilir enerji ve hidroelektrik santrallerinin üretiminin arttığı dönemlerde serbest piyasada elektrik fiyatlarının düştüğü, sabit üretim maliyeti olan termik santrallerin bu durumdan olumsuz etkilendiği savunuldu.

ÜRETİM DURDURULDU

Sabit fiyatlı satış anlaşması (PPA) bulunmadığı için Mart ayı başında elektrik üretiminin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

KÖMÜR KRİZİ

Sahadaki kömür üretiminin düştüğü, dış kaynaklardan kömür tedarik edilmesinin maliyetler üzerinde ilave baskı oluşturduğu öne sürüldü.

"ÜÇ AYLIK MAAŞLARI ÖDEMEDİK"

Holding, işçilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını iddia ederek, personelin yaklaşık dörtte birinin zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarıldığını resmen teyit etti. Şirketin açıklamasındaki en çarpıcı itiraf ise maaş ödemelerine dair oldu:

"Halihazırda görevine devam eden veya ücretsiz izine çıkarılan çalışma arkadaşlarımıza ortalama olarak farklı aylardan kalan yaklaşık ortalama üç aylık maaşları henüz maalesef ödenememiştir."

Şirket, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile sabit fiyatlı elektrik satış anlaşması yapmak için görüşmelerin sürdüğünü, bu gerçekleşirse üretimin başlayacağını ve alacakların ödeneceğini iddia etti.

SENDİKAYA "SABOTAJ" SUÇLAMASI

Meydanlarda hak arayan işçileri ve temsilcilerini hedef alan holding yönetimi, Bağımsız Maden İş Sendikası'nın yetkili olmadığını öne sürerek şu iddialarda bulundu:
"Şirketimizde resmen yetkili olmayan bir sendikal yapılanma, asparagas bilgi üreterek durumu sabote etmekte ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Gayeleri emekçinin hakkını savunmak değil, konuyu siyasete gündem etmektir."

HOLDİNGİN KABARIK SİCİLİ: NEREDE BİR İŞLETME, ORADA BİR MAĞDURİYET!

Maliyetleri bahane eden Sebahattin Yıldız’ın sahibi olduğu Yıldızlar SSS Holding’in geçmişi, madenciler ve bölge halkı için hiç de yabancı değil. İşte şirketin yıllara yayılan karanlık karnesi:

ÇEVRE FELAKETİNİN MİMARI

Giresun Şebinkarahisar’da 2021 yılında zehirli atıkların doğaya karışmasıyla büyük bir çevre felaketine imza attı ve ağır cezalar aldı.

YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ: 2025 ve 2026 yıllarında işçiler maaş alamadıkları için iki kez üretimi durdurmak zorunda kaldı.

TRABZON YOMRA-SÜRMENE: 2025'te 3 ay maaş ödenmedi, işçiler tazminatsız kapı önüne koyuldu.

ÇANAKKALE YENİCE: 2020'de işçiler ocağı işgal etti, valilik sözüyle biten eylem sonrası şirket işçileri kovdu.

ETİ GÜMÜŞ KÜTAHYA: 2019'da ödenmeyen maaşlar ve toplu işten çıkarmalarla gündeme geldi.

KMK MADENCİLİK: 2026 Şubat ve Mayıs alacaklarının ödenmediği, işçilerin onay alınmadan izne gönderildiği belirtiliyor.

OSMANGAZİ ELEKTRİK DAĞITIM (OEDAŞ): 2013'te devlete olan 180 milyon liralık borç ödenmeyince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetime el koymuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Ekonomi
Bakan Bayraktar'dan zam sinyali: Umarım zorunda kalmayız
Bakan Bayraktar'dan zam sinyali: Umarım zorunda kalmayız
MacBook Neo şokunun ardından ultra ucuz Windows dizüstü bilgisayarlar geliyor
MacBook Neo şokunun ardından ultra ucuz Windows dizüstü bilgisayarlar geliyor