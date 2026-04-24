Bakan Bayraktar'dan zam sinyali: Umarım zorunda kalmayız

Hürmüz Boğazı krizini değerlendiren Bakan Alparslan Bayraktar, günlük 11 milyon varillik bir arz sorunuyla karşı karşıya kalındığını belirtti. Bu krizin öncekilere benzemediğini ve etkilerinin küresel ölçekte yıkıcı olduğunu vurgulayan Bayraktar zam sinyali verdi: Ümit ediyorum yeni bir düzenleme yapmak zorunda kalmayız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya’da düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi’nde konuştu.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR SORUN"

2026/04/15/son-dakika-turk-gemileri-hurmuz-bogazindan-cikti-4.jpg

Bakan Bayraktar, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tıkanıklığın dünya ekonomisi ve Türkiye üzerindeki olası etkilerine dair karamsar bir tablo çizdi.

Krizin boyutlarını rakamlarla ifade eden Bayraktar, dünya genelinde şu an için günlük 11 milyon varil düzeyinde bir petrol arz sorunu yaşandığını kaydetti. Bu açığın devasa bir problem olduğunun altını çizen Bakan, durumun ciddiyetini "Bu çok büyük bir sorun" sözleriyle özetledi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ

2026/04/15/son-dakika-turk-gemileri-hurmuz-bogazindan-cikti-3.jpg

Hürmüz Boğazı krizinin jeopolitik etkilerinin ülkeleri farklı seviyelerde vurduğunu belirten Bakan Bayraktar, mevcut durumun geçmişteki benzer olaylardan çok daha derin izler bıraktığını ifade etti. Bayraktar’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise krizin şiddeti oldu:

"Bu kriz öncekilerden çok daha büyük bir kriz, etkisi küresel ölçekte bir kriz. Umarım bir barış anlaşmasıyla nihayete erer."

ARZ DARALDI, MALİYETLER TETİKLENDİ

Bakanın "arz sorunu" olarak nitelediği 11 milyon varillik eksiklik, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Enerji koridorlarındaki bu tıkanıklık, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde akaryakıttan elektriğe kadar geniş bir yelpazede maliyet artışı riskini beraberinde getiriyor. Bakan Bayraktar’ın barış umudu, piyasaların sakinleşmesi için tek çıkış yolu olarak görülüyor.

Son dakika | Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar'dan açıklamaSon dakika | Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Zirvenin ardından Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınına katılan Baytaktar Ortadoğu’daki savaşın küresel ekonomiyi sarsan, geçmişteki tüm örneklerinden daha büyük bir kriz olduğunu vurguladı.

Bakan Bayraktar, "Kriz bu şekilde devam ederse etkileri çok daha büyük olacak" diyerek küresel risklere dikkat çekti ancak Türkiye özelinde petrol, akaryakıt ve doğalgazda bir "tedarik" sorunu öngörmediklerini iddia etti.

ARZDA SIKINTI YOK AMA "FİYAT DÜZENLEMESİ" KAPIDA

2023/04/30/elektrik-faturasi.jpg

Ülkede enerji arzı açısından sıkıntı olmadığını ve teyakkuzda olduklarını ifade eden Bakan Bayraktar, tedarik portföyünün çeşitlendirildiğini dile getirdi. Ancak Bakanın asıl mesajı, milyonların korkulu rüyası olan enerji zamları üzerine oldu.

Bayraktar’ın "Umarım bu sene yeni bir fiyat düzenlemesi yapmak durumunda kalmayız" şeklindeki zamma kapıyı açık bıraktı.

Bayraktar enerji maliyetlerindeki artışın sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve zamların kapıda beklediğini bir kez daha hatırlatmış oldu.

HAZİNE'NİN ÜZERİNDE 1,2 TRİLYON LİRALIK YENİ YÜK

Bakan Bayraktar, enerji fiyatlarını baskılamak için kullanılan mekanizmaların devlete olan maliyetini kalem kalem açıkladı. Özellikle savaşın etkisinin henüz faturalara yansıtılmadığını belirten Bayraktar, şu verileri paylaştı:

Eşel mobil uygulamasının yıl sonuna kadar Hazine’ye maliyeti 600 milyar TL.

Savaşın sürmesi halinde elektrik ve doğalgaz desteklerinin de Hazine’ye 600 milyar TL ek yük getirmesi bekleniyor.

Son 3 yılda, doğalgaz ve elektrikte fatura desteklerinin güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştığı açıklandı.

YENİ İHALELER VE SONDAJ ARAYIŞLARI

Bakan Bayraktar, enerji bağımsızlığı stratejisi kapsamında Libya’da ve farklı coğrafyalarda sondaj faaliyetlerinin süreceğini kaydetti. Ayrıca, ekim ayına kadar yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerini tamamlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Madencileri perişan eden Doruk Madencilik'in pişkin açıklaması pes dedirtti! Sicilinde neler var neler!
Madencileri perişan eden Doruk Madencilik'in pişkin açıklaması pes dedirtti! Sicilinde neler var neler!
MacBook Neo şokunun ardından ultra ucuz Windows dizüstü bilgisayarlar geliyor
MacBook Neo şokunun ardından ultra ucuz Windows dizüstü bilgisayarlar geliyor