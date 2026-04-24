Bakan Bayraktar'dan zam sinyali: Umarım zorunda kalmayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya’da düzenlenen Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi’nde konuştu.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR SORUN"

Bakan Bayraktar, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tıkanıklığın dünya ekonomisi ve Türkiye üzerindeki olası etkilerine dair karamsar bir tablo çizdi.

Krizin boyutlarını rakamlarla ifade eden Bayraktar, dünya genelinde şu an için günlük 11 milyon varil düzeyinde bir petrol arz sorunu yaşandığını kaydetti. Bu açığın devasa bir problem olduğunun altını çizen Bakan, durumun ciddiyetini "Bu çok büyük bir sorun" sözleriyle özetledi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Hürmüz Boğazı krizinin jeopolitik etkilerinin ülkeleri farklı seviyelerde vurduğunu belirten Bakan Bayraktar, mevcut durumun geçmişteki benzer olaylardan çok daha derin izler bıraktığını ifade etti. Bayraktar’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise krizin şiddeti oldu:

"Bu kriz öncekilerden çok daha büyük bir kriz, etkisi küresel ölçekte bir kriz. Umarım bir barış anlaşmasıyla nihayete erer."

ARZ DARALDI, MALİYETLER TETİKLENDİ

Bakanın "arz sorunu" olarak nitelediği 11 milyon varillik eksiklik, petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. Enerji koridorlarındaki bu tıkanıklık, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde akaryakıttan elektriğe kadar geniş bir yelpazede maliyet artışı riskini beraberinde getiriyor. Bakan Bayraktar’ın barış umudu, piyasaların sakinleşmesi için tek çıkış yolu olarak görülüyor.

Zirvenin ardından Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınına katılan Baytaktar Ortadoğu’daki savaşın küresel ekonomiyi sarsan, geçmişteki tüm örneklerinden daha büyük bir kriz olduğunu vurguladı.

Bakan Bayraktar, "Kriz bu şekilde devam ederse etkileri çok daha büyük olacak" diyerek küresel risklere dikkat çekti ancak Türkiye özelinde petrol, akaryakıt ve doğalgazda bir "tedarik" sorunu öngörmediklerini iddia etti.

ARZDA SIKINTI YOK AMA "FİYAT DÜZENLEMESİ" KAPIDA

Ülkede enerji arzı açısından sıkıntı olmadığını ve teyakkuzda olduklarını ifade eden Bakan Bayraktar, tedarik portföyünün çeşitlendirildiğini dile getirdi. Ancak Bakanın asıl mesajı, milyonların korkulu rüyası olan enerji zamları üzerine oldu.

Bayraktar’ın "Umarım bu sene yeni bir fiyat düzenlemesi yapmak durumunda kalmayız" şeklindeki zamma kapıyı açık bıraktı.

Bayraktar enerji maliyetlerindeki artışın sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve zamların kapıda beklediğini bir kez daha hatırlatmış oldu.

HAZİNE'NİN ÜZERİNDE 1,2 TRİLYON LİRALIK YENİ YÜK

Bakan Bayraktar, enerji fiyatlarını baskılamak için kullanılan mekanizmaların devlete olan maliyetini kalem kalem açıkladı. Özellikle savaşın etkisinin henüz faturalara yansıtılmadığını belirten Bayraktar, şu verileri paylaştı:

Eşel mobil uygulamasının yıl sonuna kadar Hazine’ye maliyeti 600 milyar TL.

Savaşın sürmesi halinde elektrik ve doğalgaz desteklerinin de Hazine’ye 600 milyar TL ek yük getirmesi bekleniyor.

Son 3 yılda, doğalgaz ve elektrikte fatura desteklerinin güncel fiyatlarla yaklaşık 1,85 trilyon liraya ulaştığı açıklandı.

YENİ İHALELER VE SONDAJ ARAYIŞLARI

Bakan Bayraktar, enerji bağımsızlığı stratejisi kapsamında Libya’da ve farklı coğrafyalarda sondaj faaliyetlerinin süreceğini kaydetti. Ayrıca, ekim ayına kadar yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerini tamamlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.