Son dakika | Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Son dakika... Ortadoğu'daki gerilim nedeniyle baş gösteren enerji krizine ilişkin konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin şuan bir arz sorunu yaşamadığını ancak bölgenin ve ateşkesin kırılgan olması krizin sürmesi halinde tüm dünyayı bekleyen bir resesyon tehlikesi olduğuna işaret etti. Doğalgaza zam gelecek mi? sorusuna da cevap verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ortadoğu gerilimi nedeniyle dünya ölçeğinde yaşanan enerji krizini ve Türkiye'ye etkisini değerlendirdi.

Habertürk'ün sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Türkiye boyutu karşılaştığımız krizler bizi çok dirençli hale getirdi." dedi. Bayraktar'a göre pandemi, bölgesel çatışmalar, Ukrayna savaşı gibi krizlerin Türkiye'yi dirençli hale getirdiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ ARZI SORUNU VAR MI?

Bayraktar şöyle konuştu:

"Dünyanın bütününe ilgilendiren kısmı fiyatlar. Biz ve birçok ülke bununla ilgili tedbirler almaya başladı. İşte talebi düşürecek, miktarı biraz daha azaltacak; uzaktan çalışma, okullarla ilgili alınan tedbirler kullanımı azaltmaya yönelik tedbirler alındı. Hamdolsun Türkiye açısından böyle bir risk görünmüyor şu an. Bazı ülkeler enerji arzı sorunu yaşanıyor. Bizde öyle bir risk var mı? Şu anda öngörmüyoruz. Ama bizi etkileyen ve dünyanın tamamını etkileyen fiyatlar oldu. İşte o konuda da bazı tedbirler aldık; hemen krizin başladığı ilk günlerden Eşel Mobis sistemi ile akaryakıta müdahale ettik, tüketicilerimize vatandaşlarımıza bunu yansıtmamaya dönük tedbirler aldık. Birçok ülkede benzer tedbirleri aldı ama temennimiz ve beklentimiz bu ateşkesin başarıl bir şekilde devam edip bir barış anlaşmasına dönüşmesi. Çünkü bütün dünyanın bunu bir süre daha kaldıracak yeri yok. Dolayısıyla bu anlamda sıkışıyoruz bütün dünyaya ekonomisi sıkışıyor ve daha petrol ve gaz fiyatlarıyla bu iş bir küresel resesyona doğru gidiyor. Bu iş böyle bir risk barındırıyor.

TÜRKİYE'NİN B PLANI VAR MI?

Ateşkesin kırılgan olduğunu hatırlatan muhabirin "Türkiye'nin bir B planı var mı?" sorusuna Enerji Bakanı Bayraktar şu yanıtı verdi:

"Şimdi şöyle söyleyeyim enerji piyasasını akşamdan sabaha dönüştürmeniz mümkün değil şunu vurgulamaya çalışıyorum: biz yaşadığımız krizlerden belli dayanımlar belli bağışıklıklar kazandık ve belli tecrübeleriniz var bu konuda bir taraftan da bizim Türkiye olarak özellikle 2002 yılından beri ortaya koyduğumuz uzun vadeli planlar bizi geleceği hazırlıyor. Türkiye'nin yaptığı planlar boru hatları, bakın biz Hürmüz'den 1 metreküp dahi doğalgaz almıyoruz. Petrol alıyoruz ama şöyle %10. Bu da Türkiye'nin yönetebileceği bir portföy. Ama %50 %60 olsaydı daha farklı olurdu yani yakın dönemde böyle risk görmemekle beraber diyoruz ki, 'Bu bir fırsat oluşturabilir Türkiye için'"

DOĞALGAZA ZAM VAR MI?

Enerji fiyatları artar mı? Doğalgaz ve elektriğe zam gelir mi sorusunu Bayraktar şöyle yanıtladı:

"Bekelememiz lazım, erken ama bu konu ciddi. Avrupa özellikle stokları sıkıntılı mesela. Doğalgaz fiyatlarında beklediğimiz düşmeyi göremiyoruz. Bu sıkıntılı birşey. Yüzde 70'lik bir dolulukla giriyoruz. Stoklarımız iyi. Bizim son 3 yılda enflasyonla mücadele programımız var. Bu kapsamda 2023'ten beri yılda bir düzenleme yapmak gibi bir planımız var. Son üç yılda fiyatlarda yılda bir kez zam yapıldı. Yani dolayısıyla 2026'da yapılan bir düzenleme var. Umarım yeni bir düzenlemeye gerek kalmaz"

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

