Uluslararası Enerji Ajansı'ndan petrol fiyatları açıklaması: En büyük krizden de büyük

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan petrol fiyatları açıklaması: En büyük krizden de büyük
IEA Başkanı Fatih Birol, Ortadoğu’daki enerji krizinin boyutlarını tarihteki en büyük krizlerle kıyasladı: "1973’te 5 milyon varil kaybedildiğinde dünya sarsılmıştı, şimdi 13 milyon varil yok!" Birol, enerji altyapısının ağır hasar aldığını ve toparlanmanın 2 yılı bulabileceğini açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel enerji piyasalarının içinde bulunduğu durumu "tarihteki en büyük enerji güvenliği tehdidi" olarak tanımladı. Atlantic Council toplantısında konuşan Birol, piyasa fiyatları ile sahadaki yıkım arasındaki "tehlikeli kopukluğa" dikkat çekti.

1973 VE 1979'U İKİYE KATLADI

Birol, mevcut krizin şiddetini anlamak için tarihten çarpıcı örnekler verdi. 1973 ve 1979 petrol krizlerinde günlük 5 milyon varil arz kaybı yaşanmış ve bu durum küresel resesyonu tetiklemişti. Birol geçmişi hatırlatırken bugün Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve çatışmalar nedeniyle günlük arz kaybı 13 milyon varile ulaştığını aktardı.

ABD'nin ablukası ters tepti: Petrol düştü altın yükseldiABD'nin ablukası ters tepti: Petrol düştü altın yükseldi

Birol, mevcut kaybın geçmiş tüm krizlerin çok üzerinde olduğunu ve ekonomik faturanın henüz tam olarak masaya gelmediğini vurguladı.

80 TESİS VURULDU, TOPARLANMA 2 YIL SÜRECEK

Enerji altyapısının aldığı hasar, krizin sadece bir "savaş" meselesi olmadığını, fiziksel bir yıkım olduğunu da kanıtladığına dikkat çeken Birol'un aktardığına göre savaşın yarattığı yıkımın boyutu korkunç.

Buna göre, petrol sahaları, rafineriler ve terminaller dahil 80'den fazla tesis zarar gördü. Bu tesislerin üçte birinden fazlası "ağır ve çok ağır" hasarlı durumda.

Fatih Birol'a göre her şey bugün normale dönse bile, kriz öncesi üretim seviyelerine dönüş 2 yılı bulacak.

400 MİLYON VARİL PİYASADA

Krizi yönetmek için IEA’nın attığı devasa adıma da değinen Birol, Mart ayında 400 milyon varillik stratejik rezervin piyasaya sürüldüğünü hatırlattı. Bu, kurum tarihindeki hem miktar hem de hız açısından en büyük müdahale olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ekonomi
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram kalkıyor mu? Yolculukların vazgeçilmeziydi
DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı
DİSK, 1 Mayıs afiş ve bildirisini yayımladı
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü
Son dakika | IMF Türkiye tahminini düşürdü