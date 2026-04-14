Uluslararası Enerji Ajansı'ndan petrol fiyatları açıklaması: En büyük krizden de büyük

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, küresel enerji piyasalarının içinde bulunduğu durumu "tarihteki en büyük enerji güvenliği tehdidi" olarak tanımladı. Atlantic Council toplantısında konuşan Birol, piyasa fiyatları ile sahadaki yıkım arasındaki "tehlikeli kopukluğa" dikkat çekti.

1973 VE 1979'U İKİYE KATLADI

Birol, mevcut krizin şiddetini anlamak için tarihten çarpıcı örnekler verdi. 1973 ve 1979 petrol krizlerinde günlük 5 milyon varil arz kaybı yaşanmış ve bu durum küresel resesyonu tetiklemişti. Birol geçmişi hatırlatırken bugün Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve çatışmalar nedeniyle günlük arz kaybı 13 milyon varile ulaştığını aktardı.

Birol, mevcut kaybın geçmiş tüm krizlerin çok üzerinde olduğunu ve ekonomik faturanın henüz tam olarak masaya gelmediğini vurguladı.

80 TESİS VURULDU, TOPARLANMA 2 YIL SÜRECEK

Enerji altyapısının aldığı hasar, krizin sadece bir "savaş" meselesi olmadığını, fiziksel bir yıkım olduğunu da kanıtladığına dikkat çeken Birol'un aktardığına göre savaşın yarattığı yıkımın boyutu korkunç.

Buna göre, petrol sahaları, rafineriler ve terminaller dahil 80'den fazla tesis zarar gördü. Bu tesislerin üçte birinden fazlası "ağır ve çok ağır" hasarlı durumda.

Fatih Birol'a göre her şey bugün normale dönse bile, kriz öncesi üretim seviyelerine dönüş 2 yılı bulacak.

400 MİLYON VARİL PİYASADA

Krizi yönetmek için IEA’nın attığı devasa adıma da değinen Birol, Mart ayında 400 milyon varillik stratejik rezervin piyasaya sürüldüğünü hatırlattı. Bu, kurum tarihindeki hem miktar hem de hız açısından en büyük müdahale olarak kayıtlara geçti.