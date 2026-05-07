Ortadoğu'da barış umudu piyasaları uçurdu

New York borsası, Orta Doğu’da barış umutlarının artmasıyla günü yükselişle tamamladı. Dow Jones yüzde 1,24, S&P 500 yüzde 1,46, Nasdaq ise yüzde 2,03 değer kazandı.

ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlik, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesini sağladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptığı açıklamada, nihai bir anlaşma yolunda ilerleme kaydedildiğini ve Hürmüz Boğazı’ndaki “Özgürlük Projesi”nin kısa süreliğine durdurulduğunu bildirmesi piyasaları destekledi.

JEOPOLİTİK TANSİYON AZALDI

Analistler, bu gelişmenin Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik gerilimi düşürdüğünü ve savaşın diplomatik yollarla sonlandırılabileceği beklentilerini güçlendirdiğini belirtti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran'ın, üzerinde anlaşılanı vermeyi kabul edeceğini varsayarsak ki bu büyük bir varsayım olur, zaten efsanevi olan Destansı Öfke Operasyonu sonuna gelmiş olur” ifadelerini kullandı. Aksi takdirde “bombardımanın öncekinden daha yüksek ve yoğun düzeyde tekrar başlayacağı” tehdidinde bulundu.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Orta Doğu’da barış umutlarıyla Brent petrol yüzde 7’nin üzerinde düşüşle 102,04 dolara, WTI ise yüzde 6 civarında azalarak 95,85 dolara indi.

AMD VE DISNEY’DEN GÜÇLÜ BİLANÇOLAR

Kurumsal tarafta, çip üreticisi AMD’nin bilançosu beklentileri aştı; hisseleri yüzde 18,6 değer kazandı. Walt Disney’in finansal sonuçları da beklentilerin üzerinde gelirken, hisseleri yüzde 7,5 yükseldi.

ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI 109 BİN KİŞİ ARTTI

Makroekonomik veri tarafında, ABD’de özel sektör istihdamı nisanda 109 bin kişi artarak beklentileri karşıladı.

(AA)

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

