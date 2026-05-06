Piyasaların başı Trump'la belada: Bir konuştu, her şey tepetaklak!

Beyaz Saray ile İran arasında savaşın sona erdirilmesi amacıyla hazırlanan tek sayfalık mutabakat zaptında sona yaklaşıldığı iddiaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın sert açıklamalarıyla yerini yeniden belirsizliğe bıraktı.

Diplomatik kanallarda barış rüzgarları estiği öne sürülürken, Trump’ın "İran kabul etmezse bombardıman başlayacak" çıkışı ve petrol fiyatlarındaki ani dalgalanma, barışın henüz bir "varsayımdan" ibaret olduğunu kanıtladı. Halkın birikimi olan altın ve piyasalar, iki dudak arasından çıkan tehditlerle savrulmaya devam ediyor.

Son dakika | Petrol çakıldı altın fırladı

ABD ve İran İslam Cumhuriyeti arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi için hazırlanan 14 maddelik mutabakat zaptı, dünya kamuoyunun gündemine oturdu. İran tarafı, belki de ilk kez gelen haberleri anında yalanlamak yerine "değerlendirdiklerini" açıkladı. İran Dışişleri Sözcüsü, CNBC kanalına yaptığı açıklamada Washington’un sunduğu 14 maddelik teklifi incelediklerini duyurdu. ABD’li yetkililere göre bu belge, daha kapsamlı nükleer müzakereler için temel bir çerçeve oluşturacak.

Bu doğrulamanın ardından piyasalarda ılımlı bir hava hakim olmaya başladı. Brent petrol 9 puanın üzerinde düşüş kaydederken, altın yönünü yukarı çevirdi.

TRUMP: "YA KABUL EDERLER YA BOMBARDIMAN BAŞLAR"

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada tansiyon yine yükseldi.

Trump’ın ifadeleri barıştan çok yeni bir çatışmanın habercisi gibiydi:

"İran'ın üzerinde anlaşılan şartları kabul edeceğini varsayarsak – ki bu belki de büyük bir varsayımdır – şimdiden efsanevi hale gelmiş “Epik Öfke” operasyonu sona erecek. Son derece etkili olan abluka sayesinde Hürmüz Boğazı, İran da dahil olmak üzere HERKESE AÇIK hale gelecektir. Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki bu, eskisinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacaktır."

İRAN'DAN ABD MEDYASINA "YALANLAMA" GELDİ

Al Araby Al Jadeed gazetesine konuşan İranlı kaynaklar ise Washington’dan gelen iyimser havayı dağıttı. Görüşmelerde ilerleme olduğunu ancak henüz bir anlaşma düzeyine ulaşılamadığını belirten kaynaklar, "ABD medyasının müzakerelerin ayrıntıları hakkında yayınladıkları, gerçekte olanları yansıtmıyor. Müzakereler nükleer meseleye değil, savaşın sona erdirilmesine odaklanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALARDA DENGE ŞAŞTI, REKORLAR HAVADA UÇUŞTU

Mutabakat haberleri ve Trump’ın tehditleri emtia piyasalarını altüst etti. Haberlerin ilk yansıdığı anlarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 10 azalarak 97,93 dolara geriledi ancak Trump’ın bombardıman tehdidi sonrası petrol 96,81 dolardan 100,7 dolara fırladı (artış %4,01).

Altın ve gümüş piyasalarında ise tablo şöyle şekillendi:

ONS ALTIN: Dünü 4 bin 557 dolardan kapatan ons altın, barış haberleriyle 4 bin 708 dolara kadar yükseldi; Trump’ın açıklamaları sonrası 4 bin 704 dolara geriledi.

GRAM ALTIN: Serbest piyasada 6 bin 861 lirayı gören gram altın, Trump sonrası 6 bin 807 liraya çekildi. Kapalıçarşı’da ise fiyatlar 6 bin 850 lira seviyesinde kaldı.

GÜMÜŞ: Ons gümüş 77,19 dolara kadar çıktıktan sonra 77,02 dolara geriledi.