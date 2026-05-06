Son dakika | Petrol çakıldı altın fırladı

ABD-İran savaşında anlaşma sinyali piyasalarda dengeleri değiştirdi. Anlaşma ihtimali ile oluşan ılımlı havanın etkisiyle petrol fiyatları yüzde 9'luk dev bir düşüş yaşarken, altın fiyatları de tırmanışa geçti.

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimin sona erdirilmesine yönelik kritik bir diplomatik süreç sürdüğü haberleri piyasada tansiyonu düşürdü.

Trump'ın 'Özgürlük Operasyonu' bir gün sürdü! Hürmüz'de 10 sivil öldüTrump'ın 'Özgürlük Operasyonu' bir gün sürdü! Hürmüz'de 10 sivil öldü

ABD merkezli Axios haber sitesinin aktardığına göre, iki ülke arasında hazırlanan “tek sayfalık anlaşma taslağı” savaşın sonlandırılması için kapsamlı maddeler içeriyor.

İddialara göre, İran yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu ülke dışına çıkarmayı kabul etti. Bu haberler sonrası piyasalarda olumlu bir seyir ortaya çıkarken, İran'dan gelen doğrulama ile petrol fiyatları çakıldı, altın ise fırladı.

İran, ABD tarafından iletilen 14 maddelik barış teklifini değerlendirdiklerini onayladı. Bu haberin hemen ardından Brent petrol yüzde 9 düşüşle 100 dolar sınırına indi.

Altında ise ons 4 bin 699 dolardan 4 bin 711 dolara yükseldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

