Mustafa Gültepe başkan adaylığını açıkladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, haziran ayında yapılacak seçimli genel kurul öncesinde ikinci dönem için adaylığını duyurdu. Küresel krizlerin gölgesinde geçen dört yıllık "dayanıklılık sınavını" değerlendiren Gültepe, yeni dönemde Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle teknolojik ve yapısal bir dönüşümün kapılarını aralayacaklarını vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) seçim heyecanı başlıyor. Halen başkanlık görevini yürüten Mustafa Gültepe, Şişli’de düzenlenen ve ihracat dünyasının temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği basın toplantısında yeniden aday olduğunu açıkladı. Görev süresi boyunca yaşanan jeopolitik gerilimlerin ticaret yolları üzerindeki etkilerine değinen Gültepe, Türk ihracatçısının rekabet gücünü artıracak stratejik hamleleri ve gelecek dört yıla dair "ikiz dönüşüm" vizyonunu paylaştı.

KÜRESEL KRİZLERİN GÖLGESİNDE "DAYANIKLILIK SINAVI"

Mustafa Gültepe, ihracat dünyasının son dört yılını bir dayanıklılık testi olarak nitelendirdi. Ukrayna ve İran savaşları, Gazze’nin işgali, Suriye’deki belirsizlikler ve Süveyş Kanalı ile Hürmüz Boğazı’ndaki aksamaların küresel ticareti derinden etkilediğini belirten Gültepe, "Her sabah Hürmüz Boğazı açıldı mı açılacak mı diye farklı haberlerle uyanıyoruz. Türk ihracatçısı hem dış hem de iç faktörlerle büyük bir zorlama yaşadı. Rekabetçilikte zayıflama olurken sanayide 600 binlik bir daralma yaşandı, hizmet sektörüne doğru bir kayma oldu" dedi.

Gültepe, tüm bu zorluklara rağmen Türkiye’nin bu coğrafyanın en önemli üretim üssü olma özelliğini koruduğunu ifade etti.

İHRACATTA İLK 10 HEDEFİ VE FİNANSMAN DESTEĞİ

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye’yi ihracatta dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokmayı hedeflediklerini söyleyen Gültepe, bu süreçte uygulanan destek paketlerini hatırlattı.

İGE A.Ş. aracılığıyla 30 bine yakın firmaya 212 milyar liralık kefalet desteği sağlandığını, Türk Ticaret Bankası’nın ihracat ekosistemine kazandırıldığını ve bankanın bu yıl 110 milyar liralık finansman sunacağını belirtti.

Ayrıca lojistik maliyetleri düşürmek için THY, DHL ve Asset ile yapılan iş birliklerinin yanı sıra Trendyol ile e-ihracat alanında stratejik ortaklıklar kurduklarını, emek yoğun sektörler için ise 3 bin 500 liralık asgari ücret desteği sağladıklarını kaydetti.

DÖNÜŞÜM MESAJI VERDİ

Gültepe, yeni dönemde ihracatın sadece tonaj artışıyla değil, katma değerle büyüyeceğinin altını çizdi. Yüksek teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşmayı "kaldıraç" olarak kullanacaklarını belirten Gültepe, dijital ve yeşil dönüşümü kapsayan "ikiz dönüşüm" modelini küresel rekabette avantaja çevireceklerini söyledi.

Her yıl düzenlenecek "Milli İhracat Haftası" ile tüm paydaşları bir araya getirmeyi planladıklarını açıklayan Gültepe, TİM’e yakışır 2 bin 500 kişilik bir kongre merkezi inşa edeceklerini ve ihracatta rekabetçilik raporlarını Haziran ayında yayımlayacaklarını duyurdu.

TİCARET DİPLOMASİSİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ VURGUSU

Küresel pazarda oyunun kurallarının yeniden yazıldığını ifade eden Mustafa Gültepe, ticaret diplomasisinin önemine dikkat çekti. Avrupa Birliği’nin Hindistan ve MERCOSUR ülkeleriyle yaptığı serbest ticaret anlaşmalarının Türk ihracatçısı için tehdit oluşturabileceğini belirten Gültepe, "Gümrük Birliği anlaşmasının günün koşullarına göre güncellenmesi gerekiyor. Yeni dönemde çok daha proaktif bir yaklaşımla fırsatların peşinden koşacağız. 'İşimiz üretim gücümüz ihracat' diyerek küresel payımızı daha yukarı taşıyacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

