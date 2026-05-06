Emeklilerin gözü bu takvimde: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin Kurban Bayramı öncesi umutla beklediği ikramiye artışı bu bayramda da gerçekleşmedi. Hayat pahalılığı ve artan gıda fiyatları karşısında ikramiyelerine iyileştirme bekleyen emekliler Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi en fazla 4 bin liralık ödeme alacak. Peki bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı yaklaşırken, geçim mücadelesi veren milyonlarca emeklinin odak noktası bayram ikramiyeleri oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada ikramiye miktarında bir değişiklik yapılmayacağını kesinleştirdi.

İKRAMİYELER 18-22 MAYIS ARASINDA HESAPLARDA

Mevcut planlamalara göre, emeklilerin bayram hazırlıklarını yapabilmeleri amacıyla ödemelerin 18 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Bu yıl Kurban Bayramı, 27-28-29 ve 30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bakanlığın yürüttüğü teknik çalışma tamamlandığında, kesin takvim Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ilan edilecek.

17 MİLYON EMEKLİ İÇİN ARTIŞ YOK

Yasal mevzuat ve mevcut uygulamalar kapsamında, bu yılki bayram ikramiyelerine yönelik herhangi bir zam veya iyileştirme kararı alınmadı. Sayıları 17 milyonu geçen emekli nüfusunu doğrudan etkileyen bu durumun gerekçesi olarak "bütçe dengeleri" gösterildi. Ekonomik göstergelerin ve enflasyonun yükselişine rağmen ikramiyelerin sabit tutulması, bayram alışverişi yapmaya hazırlanan milyonların alım gücünde ciddi bir erimeye işaret ediyor.

Bakan Işıkhan, geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmede de tutarın değişmeyeceğini yineleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Kurban bayramı ikramiyelerini Ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır."

HERKESE AYNI YATMAYACAK

Emekliler, 27 Mayıs’ta başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde 4 bin liralık ödemeyi alarak en azından temel ihtiyaçlarını karşılamayı umuyor. Üstelik çoğu kişi bu miktarı da alamayacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

