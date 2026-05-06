Para iadeleri başladı: TOKİ duyurdu!

Para iadeleri başladı: TOKİ duyurdu!
Yayınlanma:
TOKİ, İstanbul’da yürütülen "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında kura sonucu ev sahibi olamayan halkın, başvuru sırasında yatırdığı paraları geri ödemeye başladığını duyudu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’daki 100 bin konutluk proje için hak sahibi olamayanların başvuru bedellerini iade sürecini başlattı.

TOKİ'den "Hayalet konut" kurası! CHP'li Suiçmez Meclis gündemine taşıdı: Yapılacağı yer bile belli değilTOKİ'den "Hayalet konut" kurası! CHP'li Suiçmez Meclis gündemine taşıdı: Yapılacağı yer bile belli değil

25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, ev sahibi olma hakkı kazanamayan halkın yatırdığı ücretlerin geri alınması için izlenecek yöntemler belirlendi.

BAŞVURU ÜCRETLERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

2024/10/22/atm-para-cekme.jpg

TOKİ’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, İstanbul’daki projede kurada ismi çıkmayan hak sahiplerinin ödediği başvuru bedelleri, başvuru aşamasında Ziraat Bankası tarafından şahıslar adına açılan hesaplara iade edilmeye başlandı.

İADE BEDELLERİ NASIL VE NEREDEN ALINACAK?

Ücretlerini geri alacak olanlar için iki temel yöntem sunuluyor:

TOKİ İstanbul kurası tartışma yarattı! 7 haneli numaralara sahip kimse kazanamadıTOKİ İstanbul kurası tartışma yarattı! 7 haneli numaralara sahip kimse kazanamadı

ATM ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ:

Ziraat Bankası ATM’leri kullanılarak kart sahibi olmaya gerek duyulmadan iade alınabiliyor. Bunun için takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde:

Kartsız İşlemler menüsüne giriş yapılır.

Diğer İşlemler sekmesi seçilir.

Diğer Para Çekme başlığına tıklanır.

"TOKİ Başvuru İadesi" seçeneği üzerinden işlem tamamlanır.

BANKA ŞUBELERİ ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ:

İşlemlerini banka şubesinden yapmak isteyenlerin, Ziraat Bankası şubelerine bizzat müracaat ederek sıra çağrı sisteminden numara alması gerekiyor.

HESABINI KAPATANLAR NE YAPACAK?

2024/02/16/atm-para-cekme1.jpg

Başvuru yaptığı dönemde adına açılan hesabı herhangi bir sebeple kapatanların iade süreçleri de yine ilgili Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Şube yetkilileri, hesabı kapalı olanların ödemelerini kimlik ibrazı ile elden veya yeni bir kanal üzerinden yapacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Ekonomi
SGK uzmanı açıkladı: Bazı emekliler için sıfır zam tehlikesi
SGK uzmanı açıkladı: Bazı emekliler için sıfır zam tehlikesi
Emeklilerin gözü bu takvimde: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin gözü bu takvimde: Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?