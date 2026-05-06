Para iadeleri başladı: TOKİ duyurdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’daki 100 bin konutluk proje için hak sahibi olamayanların başvuru bedellerini iade sürecini başlattı.

25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, ev sahibi olma hakkı kazanamayan halkın yatırdığı ücretlerin geri alınması için izlenecek yöntemler belirlendi.

BAŞVURU ÜCRETLERİ HESAPLARA AKTARILIYOR

TOKİ’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, İstanbul’daki projede kurada ismi çıkmayan hak sahiplerinin ödediği başvuru bedelleri, başvuru aşamasında Ziraat Bankası tarafından şahıslar adına açılan hesaplara iade edilmeye başlandı.

İADE BEDELLERİ NASIL VE NEREDEN ALINACAK?

Ücretlerini geri alacak olanlar için iki temel yöntem sunuluyor:

ATM ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ:

Ziraat Bankası ATM’leri kullanılarak kart sahibi olmaya gerek duyulmadan iade alınabiliyor. Bunun için takip edilmesi gereken adımlar şu şekilde:

Kartsız İşlemler menüsüne giriş yapılır.

Diğer İşlemler sekmesi seçilir.

Diğer Para Çekme başlığına tıklanır.

"TOKİ Başvuru İadesi" seçeneği üzerinden işlem tamamlanır.

BANKA ŞUBELERİ ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ:

İşlemlerini banka şubesinden yapmak isteyenlerin, Ziraat Bankası şubelerine bizzat müracaat ederek sıra çağrı sisteminden numara alması gerekiyor.

HESABINI KAPATANLAR NE YAPACAK?

Başvuru yaptığı dönemde adına açılan hesabı herhangi bir sebeple kapatanların iade süreçleri de yine ilgili Ziraat Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek. Şube yetkilileri, hesabı kapalı olanların ödemelerini kimlik ibrazı ile elden veya yeni bir kanal üzerinden yapacak.