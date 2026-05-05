TOKİ'den "Hayalet konut" kurası! CHP'li Suiçmez Meclis gündemine taşıdı: Yapılacağı yer bile belli değil

CHP'li Sibel Suiçmez, TOKİ'nin Trabzon Yomra'da 300 konut için kura çektiğini ve hak sahiplerinin belirlendiğini, ancak projenin yapılacağı yerin bile henüz belli olmadığını söyledi. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Suiçmez, "TOKİ, 300 konut için kura çekimi yaptı ama ortada ne konut var ne de konutların yapılacağı bölge." dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon'un Yomra ilçesinde yapılması planlanan 300 konutluk TOKİ projesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Projenin kurasının ocak ayında yapıldığını ve hak sahiplerinin de belirlendiğini ifade eden Sibel Suiçmez, ortada konut olmadığını ve hatta projenin yapılacağı yerin bile belli olmadığını öne sürdü.

YERİ BELLİ DEĞİLMİŞ

Suiçmez, Yomra Belediye Başkanı'nın yetkililere söz konusu konutların nereye yapılacağını sorduğunu ve "Belli değil" yanıtı aldığını aktardı.

"İNSANLARA UMUT VERDİLER"

Kura sürecinin tamamlandığını belirten Suiçmez, "Yeri belli olmayan projede insanlara umut verip kura çekimi yaptırılıyor. Soranlara ne bir yer ne de tamamlanma tarihi söylüyorlar. Bu rezaletin hesabı derhal sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.

"BU REZALETİN HESABI DERHAL SORULMALI"

Sibel Suiçmez, Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

"Şaka değil gerçek. TOKİ, ocak ayında, Trabzon’un Yomra ilçesinde 300 konut için kura çekimi yaptı. Hak sahipleri belirlendi, insanlar ev sahibi olacakları için sevindi. Her şey tamam. Peki, bilin bakalım ne eksik? Konutlar! Evet, yanlış duymadınız; TOKİ, 300 konut için kura çekimi yaptı ama ortada ne konut var ne de konutların yapılacağı bölge. Yomra Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bıyık, “Konutların yeri nerede?” diye sormasına rağmen “Belli değil” yanıtını vermişler. Yeri belli olmayan projede insanlara umut verip kura çekimi yaptırılıyor. Soranlara ne bir yer ne de tamamlanma tarihi söylüyorlar. Bu rezaletin hesabı derhal sorulmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

