TBMM'de 'doğum oranı' tartışması! AKP'li Usta: Düşüşü sadece ekonomiye bağlamak sığ bir bakış açısı

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında doğum hızı oranlarındaki düşüşe dair bir tartışma çıktı.

Doğum hızı oranının %1,48'e kadar gerilediğine dikkat çeken Emir, bu düşüşün temel sebebinin iktidarın politikaları olduğunu ifade etti.

TBMM'DE DOĞUM ORANI TARTIŞMASI

Emir, "Türkiye'de doğum hızının %1,48'lere kadar düşmüş olmasının en temel sebebi; sizin ülkedeki ekonomiyi perişan etmeniz, Türkiye'nin adım adım çürümesi, halkın yoksullaşması ve umutsuzlaşması ile gençlerin geleceğe güvensiz bakmasıdır," diyerek iktidarın sorunları çözmek yerine bir beyaz eşya firmasının Anneler Günü reklamı üzerinden polemik yarattığını belirtti.

"Bunları çözmek yerine ucuz polemiklerle kendinize göre bir anne tartışması başlatıp oradan üste çıkmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullanan Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizin aileden anladığınız yolsuzluklara bulaşmış eşinizi korumak mıdır yoksa gerçekten yoksullukla pençeleşen, çocuklarına olması gerektiği gibi yemek yapamayan annelerin derdine derman olmak mıdır; bu soruyu gündeminize getiririz."

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta

"BİR REKLAM ÜZERİNDEN TAM BİR ANNE HİKAYESİ DİYE AİLE VE ÇOCUK KAVRAMININ İÇİNİ BOŞALTMA ALT METNİNİ SERVİS ETTİLER"

Emir'in ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, iktidarın tepkileri üzerine yayından kaldırılan reklam filmiyle ilgili tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

"2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak belirlemiştik. Tüm dünyada genç nüfus sorunu en önemli sorunlardan biri olarak ortaya çıkmaya başlamışken vizyon belgemizle insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yürüyen Türkiye vizyonunun yol haritasını da belirlemiş bulunuyoruz. Ne tesadüftür ki tam da bu vizyon belgesinin açıklandığı güne denk gelen bir zamanlamayla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış iflas ettiği yerden tekrar başını çıkarttı ve bir reklam üzerinden tam bir anne hikayesi diye aile ve çocuk kavramının içini boşaltma alt metnini servis ettiler. Açıkça ifade etmek isterim ki annelik gibi derin ve kutsal bir değeri, çocuk gibi ailenin temel bir direği olan kavramı müflis ideolojilerine alet eden anlayışı kınıyorum."

"DOĞUM HIZINI YALNIZCA EKONOMİYE BAĞLAMAK SIĞ BİR BAKIŞ AÇISI"

Doğum hızının düşmesini sadece ekonomik gerekçelere bağlamanın çok sığ bir bakış açısı olduğunu söyleyen Şahin Usta, sorunu çözmek için çabaladıklarını şöyle dile getirdi:

"Eğer böyle olsaydı sosyoekonomik düzeyi gelişmiş ailelerdeki çocuk sayısının neden düştüğünü nasıl açıklayabilirsiniz? Sosyoekonomik düzey geliştikçe çocuk sayısının 1 veya 2'de kaldığını hepimiz biliyoruz. Doğum hızının artmasıyla ilgili çok yönlü ve multidisipliner bir yaklaşımla, işte bu vizyon belgeleriyle doğum hızını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir

"SİZİN AKLINIZA İNANIRSAK TÜRKİYE'NİN NÜFUS SORUNU ÇÖZÜLECEK"

Emir, AKP Şahin Usta'nın konuşmasına yönelik şunları söyledi: