Evini kedi-köpekle paylaşanlara iktidar müdahalesi: Sizi o reklamın nesi rahatsız etti?

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi kamuoyunda tartışma yarattı ve yayından kaldırıldı. Reklamla ilgili olarak RTÜK tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Söz konusu film, iktidara yakınlığıyla Yenişafak gazetesi tarafından da hedef alınmıştı.

“Tam bi’ anne hikayesi” başlığıyla yayınlanan reklama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da tepki gösterdi. Göktaş, reklamla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın -biyolojik ya da koruyucu- gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz.”

MISRA ÖZ'DEN BAKAN GÖKTAŞ'A TEPKİ

Tepkilerin ardından Bosch Türkiye’nin reklamının yayından kaldırıldığı görülürken, şirketten henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Çorlu Tren Faciası'nda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Bakan Göktaş'ın paylaşımını alıntılayarak duruma tepki gösterdi. Sel, "Mahinur Hanım, önce ülkemizde iktidarınızın yönetiminde ihmallerden, cezasızlıktan, tedbirsizlikten ölen binlerce çocuğun adaleti ile çözümler üretip, geride kalan annelerinin vicdanını rahatlatacak, acılarını dindirecek hamleler yapın ki 'anne' kavramı üzerine yorum yapma hakkınız doğsun! Ayrıca annelik vicdanını, merhametini, sevgisini hisseden her kadın, doğadaki her canlının annesi olabilir. Ülkemizin daha ciddi sorunları var, lütfen bu ciddi sorunlarımızı, boş konularla önemsizleştirmeyin" diye konuştu.

YENİŞAFAK HEDEF GÖSTERDİ

'Köpek Annesi' reklam filmini çeken reklam ajansının CEO’su Jeff Medina’nın profili ise sosyal medyada paylaşıldı. Yenişafak, Medina’nın dini görüşü ve aile kökeninin yer aldığı görüntüyü sosyal medyadan paylaştı.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. RTÜK tarafından yapılan açıklamada ise, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak aile kavramı üzerinden ekranlarda bir değer erozyonuna hiçbir suretle izin vermeyeceğimizi önemle hatırlatıyor, ilgili reklam filmi hakkında Üst Kurulumuzca inceleme başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” diye konuştu.

SAYMAZ'DAN KRİTİK UYARI

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, dikkat çeken uyarılarda bulundu. Saymaz, "Bu işin sonu sen nasıl sokakta nasıl köpeğini gezdirirsine, sen nasıl evde köpek bakarsına, bu zaten haramdıra kadar gidecek. Değil mi ki 'yaradılanı severiz Yaradandan ötürü. bunlar yaradılan değil mi? Bu canlılar insanın sevgisine şefkatine muhtaç değiller mi? İnsan çocuğu dışında tabihatta başka bir canlıya sevgi gösteremez mi?" diye konuştu.

KARARA SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI!

Söz konusu reklam sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar reklama tepki gösterirken yaşam savunucuları ise reklamın hedef gösterilmesine tepki göstererek "Silah yok, kadına, çocuğa, hayvana şiddet yok. Hayvan sevgisi içerikli bir film" ifadelerini kullandı.