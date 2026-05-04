Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 14 kişi tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerden 11'i serbest bırakıldı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 27’si gözaltına alınırken, 2 kişinin cezaevinde olduğu, 2 kişinin yurt dışında bulunduğu bildirildi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Muhittin Böcek'in gelini hakkında karar!

SORUŞTURMADA MUHİTTİN BÖCEK DETAYI

Şüpheliler arasında, daha önce “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılarak tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de yer aldığı belirtildi.

Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve ANSET’in eski müdürü C.T.’nin de soruşturma kapsamında olduğu ifade edildi.

Soruşturmada şüphelilere; “İhaleye fesat karıştırma”, “Rüşvet” ve “Suçtan elde edilen gelirin aklanması” suçlamaları yöneltildi.

Dosyada, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik para transferlerinin tespit edildiği ve toplamda 113 milyon 426 bin TL kamu zararı oluştuğu iddia edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine operasyon! 34 kişiye gözaltı kararı

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Tutuklananlar arasında ANSET yöneticileri ve bazı iş insanlarının bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüphelilerden 11’i serbest bırakılırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. (DHA)