Parayı çalıp mağazaya koştular: O anlar kamerada

Parayı çalıp mağazaya koştular: O anlar kamerada
Yayınlanma:
Adana'da bir evden para çalan iki şüphelinin, hırsızlığın hemen ardından mağazaya gidip kıyafet aldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Nisan’da Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Jale K.’ya ait 7. kattaki daireye, kapının açık olmasını fırsat bilen hırsızlar binaya girerek evden 51 bin lira nakit para ile 30 avro çaldı.

Jale K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlıların 38 yaşında olan Kibariye S. ile 17 yaşındaki yeğeni D.K. olduğunu belirledi.

PARAYI ÇALIP MAĞAZAYA KOŞMUŞLAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hala ve yeğenin merdivenlerden üst kata çıktığı görüldü. Aşağı inerken bir bina sakiniyle karşılaşınca panikleyen zanlılardan genç olanı hemen dışarı kaçarken, halası bir köşeye saklanıp komşunun asansöre binmesini bekledi. Ortalık sakinleşince o da binadan ayrıldı.

Hırsızlık büro ekiplerinin takibi sonucu, zanlıların olaydan hemen sonra merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir mağazaya gittikleri belirlendi. Güvenlik kameralarında, ikilinin çaldıkları paralarla kendilerine yeni kıyafetler aldıkları net bir şekilde görüldü.

Yanından geçenlere de aldırış etmedi! Mağaza önünden hırsızlık kameradaYanından geçenlere de aldırış etmedi! Mağaza önünden hırsızlık kamerada

HALA TUTUKLANDI, YEĞEN ARANIYOR

Zanlılara ait adrese yapılan baskında Kibariye S. yakalandı, yeğeni ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerinin, D.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Türkiye
Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı! Baraj kapakları açıldı
Doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı! Baraj kapakları açıldı
Karşılıksız çek sayısında korkunç artış!
Karşılıksız çek sayısında korkunç artış!