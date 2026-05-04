Parayı çalıp mağazaya koştular: O anlar kamerada

Olay, 12 Nisan’da Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Jale K.’ya ait 7. kattaki daireye, kapının açık olmasını fırsat bilen hırsızlar binaya girerek evden 51 bin lira nakit para ile 30 avro çaldı.

Jale K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Ekipler, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlıların 38 yaşında olan Kibariye S. ile 17 yaşındaki yeğeni D.K. olduğunu belirledi.

PARAYI ÇALIP MAĞAZAYA KOŞMUŞLAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hala ve yeğenin merdivenlerden üst kata çıktığı görüldü. Aşağı inerken bir bina sakiniyle karşılaşınca panikleyen zanlılardan genç olanı hemen dışarı kaçarken, halası bir köşeye saklanıp komşunun asansöre binmesini bekledi. Ortalık sakinleşince o da binadan ayrıldı.

Hırsızlık büro ekiplerinin takibi sonucu, zanlıların olaydan hemen sonra merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir mağazaya gittikleri belirlendi. Güvenlik kameralarında, ikilinin çaldıkları paralarla kendilerine yeni kıyafetler aldıkları net bir şekilde görüldü.

HALA TUTUKLANDI, YEĞEN ARANIYOR

Zanlılara ait adrese yapılan baskında Kibariye S. yakalandı, yeğeni ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerinin, D.K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (AA)