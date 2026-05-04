‘Beyaz Cennet'te mayıs karı: Kalınlık 62 santimetre oldu

Kış turizminin gözbebeği olan ve "Beyaz Cennet" olarak bilinen Uludağ, bahar ayında yeniden kara teslim oldu. 1 Mayıs sabahı başlayan kar yağışı, hafta sonu boyunca etkisini artırarak sürdü.

KAR KALINLIĞI 62 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteorolojiden alınan verilere göre, 1 Mayıs’ta 45 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, sadece 3 gün içerisinde 17 santimetre daha artış gösterdi. Zirvedeki kar kalınlığı bugün itibarıyla 62 santimetreye kadar ulaştı.

SIFIRIN ALTINDA BAHAR

Bünyesinde 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel ve 8 misafirhane barındıran zirvede, dondurucu soğuklar da etkili oluyor. Yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük ise sıfırın altında 4 derece olduğu kaydedildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Hava raporlarına göre kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Beyaz örtünün çarşamba gününden itibaren ise etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. (DHA)