‘Beyaz Cennet'te mayıs karı: Kalınlık 62 santimetre oldu

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, mayıs ayında da kar yağışı etkisini gösteriyor. Bugün itibariyle kayak merkezinde kar kalınlığı 62 santimetre olarak ölçüldü.

Kış turizminin gözbebeği olan ve "Beyaz Cennet" olarak bilinen Uludağ, bahar ayında yeniden kara teslim oldu. 1 Mayıs sabahı başlayan kar yağışı, hafta sonu boyunca etkisini artırarak sürdü.

KAR KALINLIĞI 62 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteorolojiden alınan verilere göre, 1 Mayıs’ta 45 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı, sadece 3 gün içerisinde 17 santimetre daha artış gösterdi. Zirvedeki kar kalınlığı bugün itibarıyla 62 santimetreye kadar ulaştı.

SIFIRIN ALTINDA BAHAR

Bünyesinde 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel ve 8 misafirhane barındıran zirvede, dondurucu soğuklar da etkili oluyor. Yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 1, en düşük ise sıfırın altında 4 derece olduğu kaydedildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Hava raporlarına göre kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Beyaz örtünün çarşamba gününden itibaren ise etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

