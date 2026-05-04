Son günlerde bölgede etkili olan yoğun sağanaklar, Samsun'daki çayın su seviyesini belirgin biçimde yükseltti. Yüksek kesimlerde biriken kar kütlelerinin de ısınmayla birlikte erimeye başlaması, çayın taşıdığı su miktarını daha da artırdı.

MAVİ DENİZ KAHVERENGİYLE KAPLANDI

Çay yatağından taşan çamurlu ve tortu yüklü su, denize ulaştığı noktada çarpıcı bir renk dönüşümüne yol açtı. Normalde mavi ve turkuaz tonlarıyla bilinen Karadeniz, kıyıya yakın geniş bir alanda kahverengi bir görünüm aldı. İki farklı rengin yan yana keskin biçimde belirginleştiği bu tablo, bölgede yaşayanların dikkatini çekti.

Renk değişiminin geniş bir alana yayılması, görüntünün ancak havadan tam olarak kavranabilmesini sağladı. Bölge üzerinde gerçekleştirilen drone uçuşuyla elde edilen görüntüler, kahverengi çamur sularının turkuaz Karadeniz'le buluştuğu sınırı tüm netliğiyle ortaya koydu.

Uzmanlar, bu tür renk değişimlerinin ilkbahar aylarında Karadeniz kıyılarında zaman zaman yaşandığını belirtiyor. Kar erimesi ve ardı ardına gelen sağanaklarla birlikte dağlardan gelen kil, mil ve organik tortu yükü artan dereler, denizle buluştuğu noktalarda geçici de olsa belirgin bir renk farklılaşması yaratıyor. Su kütlelerinin yoğunluk farkı nedeniyle çamurlu tatlı su ile tuzlu deniz suyu bir süre iç içe geçmeden yan yana akıyor; bu durum görüntülerdeki keskin renk sınırını açıklıyor.

Yağışların azalması ve akarsu debisinin normale dönmesiyle birlikte renk değişiminin kısa sürede ortadan kalkması bekleniyor.

(AA)