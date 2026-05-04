Karadeniz'in masmavi suları kahverengiye döndü

Karadeniz'in masmavi suları kahverengiye döndü
Yayınlanma:
Sağanak yağışlar ve eriyen kar suları, Karadeniz'e dökülen çayın debisini önemli ölçüde artırdı. Çamurlu sular denizin bir bölümünü kahverengiye boyadı; ağızları açık bırakan görüntüler drone kamerasıyla kayıt altına alındı.

Son günlerde bölgede etkili olan yoğun sağanaklar, Samsun'daki çayın su seviyesini belirgin biçimde yükseltti. Yüksek kesimlerde biriken kar kütlelerinin de ısınmayla birlikte erimeye başlaması, çayın taşıdığı su miktarını daha da artırdı.

MAVİ DENİZ KAHVERENGİYLE KAPLANDI

Çay yatağından taşan çamurlu ve tortu yüklü su, denize ulaştığı noktada çarpıcı bir renk dönüşümüne yol açtı. Normalde mavi ve turkuaz tonlarıyla bilinen Karadeniz, kıyıya yakın geniş bir alanda kahverengi bir görünüm aldı. İki farklı rengin yan yana keskin biçimde belirginleştiği bu tablo, bölgede yaşayanların dikkatini çekti.

aa-20260504-41284627-41284626-samsunda-saganaklar-denizin-rengini-degistirdi.jpg

Renk değişiminin geniş bir alana yayılması, görüntünün ancak havadan tam olarak kavranabilmesini sağladı. Bölge üzerinde gerçekleştirilen drone uçuşuyla elde edilen görüntüler, kahverengi çamur sularının turkuaz Karadeniz'le buluştuğu sınırı tüm netliğiyle ortaya koydu.

aa-20260504-41284627-41284625-samsunda-saganaklar-denizin-rengini-degistirdi.jpg

Uzmanlar, bu tür renk değişimlerinin ilkbahar aylarında Karadeniz kıyılarında zaman zaman yaşandığını belirtiyor. Kar erimesi ve ardı ardına gelen sağanaklarla birlikte dağlardan gelen kil, mil ve organik tortu yükü artan dereler, denizle buluştuğu noktalarda geçici de olsa belirgin bir renk farklılaşması yaratıyor. Su kütlelerinin yoğunluk farkı nedeniyle çamurlu tatlı su ile tuzlu deniz suyu bir süre iç içe geçmeden yan yana akıyor; bu durum görüntülerdeki keskin renk sınırını açıklıyor.

aa-20260504-41284627-41284622-samsunda-saganaklar-denizin-rengini-degistirdi.jpg

Yağışların azalması ve akarsu debisinin normale dönmesiyle birlikte renk değişiminin kısa sürede ortadan kalkması bekleniyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Türkiye
Bolu'daki kanyonda büyük sürpriz: Nesli tehlikede olan kuş hem yuvasında hem uçuşta görüntülendi
Bolu'daki kanyonda büyük sürpriz: Nesli tehlikede olan kuş hem yuvasında hem uçuşta görüntülendi
Amerika'dan Adana'ya uzanan sır dolu ölüm! Şüpheli sevgili sırra kadem bastı...
Amerika'dan Adana'ya uzanan sır dolu ölüm! Şüpheli sevgili sırra kadem bastı...
Bingöl'de kayıp emekli öğretmen için seferberlik: Eşyaları dere kenarında bulundu
Bingöl'de kayıp emekli öğretmen için seferberlik: Eşyaları dere kenarında bulundu