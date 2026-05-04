Çorum'da 70 yaşındaki adamın evine silahlı saldırı!

Çorum’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece saatlerinde 71 yaşındaki bir vatandaşa ait müstakil evi hedef aldı. Otomobille sokağa gelerek ateş açan saldırganlar, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Çorum'da 71 yaşındaki H.A.'ya ait müstakil ev, bir otomobille gelen şüphelilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı; polis kaçan saldırganları arıyor.

OTOMOBİLLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Gülabibey Mahallesi Harmanlar 2. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, H.A. (71) isimli vatandaşa ait evin önüne otomobille gelen şüpheliler, pompalı tüfekle eve peş peşe ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Saldırı sırasında evde bulunanlar büyük korku yaşarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan müstakil evde maddi hasar meydana geldi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği sokakta ve evde detaylı inceleme yaparak boş kovanları topladı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. (AA)

