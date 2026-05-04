Kastamonu'da otomobil devrildi: Yaşlı çift araçta sıkıştı

Kastamonu'da kontrolden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 74 ve 76 yaşlarındaki çift yaralandı. Kazada, araç içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Ankara-Kastamonu kara yolu Bahadır köyü mevkisinde meydana geldi. R.K. (74) idaresindeki 06 RM 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

BULAŞIK MAKİNESİ ALTINDA SIKIŞTI

Araç içerisinde mahsur kalan sürücü R.K. ve eşi Ş.K. (76), itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında dikkat çeken bir detay ise Ş.K.'nin durumu oldu. Kadının, otomobilin ön koltuğuna yüklenen bir bulaşık makinesinin üzerine devrilmesi sonucu koltukta sıkıştığı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI TAKİP EDİLİYOR

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaşlı çift, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)