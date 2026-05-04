Avrupa'nın devleri sıraya girdi: Karadeniz'in bereketli topraklarından servet fışkırdı

Avrupa'nın devleri sıraya girdi: Karadeniz'in bereketli topraklarından servet fışkırdı
Yayınlanma:
Doğu Karadeniz ekonomisi 2026’nın ilk 4 ayında vites yükseltti. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den yapılan ihracat 678 milyon doları aşarken, bölge ürünleri 107 farklı ülkenin sofrasına ve sanayisine ulaştı. Gümüşhane yüzde 126’lık rekor artışla dikkat çekerken, fındık 352 milyon dolarlık payla bölgenin lokomotifi olmayı sürdürdü.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2026'nın ilk 4 ayında 678 milyon 195 bin 893 dolarlık ihracat gerçekleşti. Bölge, 107 farklı ülkeye ihracat yaptı.

dogu-karadenizden-ilk-4-ayda-678-milyon-1292096-384400.jpg

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender yazılı açıklamasında bölge ihracat rakamlarını paylaştı. Açıklamaya göre en yüksek ihracat 501 milyon 108 bin dolarla Trabzon'dan yapılırken, Rize 82 milyon 942 bin dolar, Gümüşhane 61 milyon 928 bin dolar, Artvin ise 32 milyon 218 bin dolarla bölge ihracatına katkı sağladı.

dogu-karadenizden-ilk-4-ayda-678-milyon-1292097-384400.jpg

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla en dikkat çekici artış Gümüşhane'de yaşandı. İskender açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 26, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 126 ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 32 oranında artış yaşandığı görülmektedir."

FINDIK ZİRVEDE

Ürün bazında ihracatın öncüsü fındık oldu. 352 milyon 720 bin dolarla ilk sırayı alan fındığı, 122 milyon 280 bin dolarla maden ve metaller, 65 milyon 759 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 56 milyon 392 bin dolarla yaş meyve sebze izledi.

dogu-karadenizden-ilk-4-ayda-678-milyon-1292094-384400.jpg

107 ÜLKEYE ULAŞTI

Bölge ihracatında İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa ilk 5 pazar konumunda yer aldı. Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 74, Fransa'ya yüzde 66, Gürcistan'a yüzde 13, Rusya'ya ise yüzde 7 oranında arttı. İtalya'ya yapılan ihracat ise yüzde 1 geriledi.

dogu-karadenizden-ilk-4-ayda-678-milyon-1292099-384400.jpg

Bölgenin ihracat coğrafyası da genişledi. Geçen yılın aynı döneminde ticaret yapılmayan Filipinler, El Salvador, Endonezya, Arjantin, Portekiz, Sudan, Slovakya, Guyana, Maldivler, Marshall Adaları, Barbados, Türkmenistan ve Gambiya olmak üzere 13 yeni ülke ihracat listesine eklendi.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Türkiye
Seyir halindeyken lastiği patladı, refüje çarptı: 1 yaralı
Seyir halindeyken lastiği patladı, refüje çarptı: 1 yaralı
Çorum'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Çorum'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bingöl’de yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi
Bingöl’de yangın paniği! 13 kişi dumandan etkilendi