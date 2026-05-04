Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2026'nın ilk 4 ayında 678 milyon 195 bin 893 dolarlık ihracat gerçekleşti. Bölge, 107 farklı ülkeye ihracat yaptı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender yazılı açıklamasında bölge ihracat rakamlarını paylaştı. Açıklamaya göre en yüksek ihracat 501 milyon 108 bin dolarla Trabzon'dan yapılırken, Rize 82 milyon 942 bin dolar, Gümüşhane 61 milyon 928 bin dolar, Artvin ise 32 milyon 218 bin dolarla bölge ihracatına katkı sağladı.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla en dikkat çekici artış Gümüşhane'de yaşandı. İskender açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon'dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 7, Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 26, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 126 ve Artvin'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 32 oranında artış yaşandığı görülmektedir."

FINDIK ZİRVEDE

Ürün bazında ihracatın öncüsü fındık oldu. 352 milyon 720 bin dolarla ilk sırayı alan fındığı, 122 milyon 280 bin dolarla maden ve metaller, 65 milyon 759 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 56 milyon 392 bin dolarla yaş meyve sebze izledi.

107 ÜLKEYE ULAŞTI

Bölge ihracatında İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa ilk 5 pazar konumunda yer aldı. Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 74, Fransa'ya yüzde 66, Gürcistan'a yüzde 13, Rusya'ya ise yüzde 7 oranında arttı. İtalya'ya yapılan ihracat ise yüzde 1 geriledi.

Bölgenin ihracat coğrafyası da genişledi. Geçen yılın aynı döneminde ticaret yapılmayan Filipinler, El Salvador, Endonezya, Arjantin, Portekiz, Sudan, Slovakya, Guyana, Maldivler, Marshall Adaları, Barbados, Türkmenistan ve Gambiya olmak üzere 13 yeni ülke ihracat listesine eklendi.

(DHA)