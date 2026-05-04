Bursa'da dere taştı: Çiftçi ve köpeği suyun içinde mahsur kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış sonrası bir derenin taşması, kırsal Hasanpaşa Mahallesi’nde sel baskınına neden oldu. Küçükbaş hayvan çiftliğinde mahsur kalan 63 yaşındaki Hüseyin Duymuş ve köpeği, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

İnegöl'de dere taşması sonucu çiftliğinde mahsur kalan Hüseyin Duymuş ve köpeği itfaiye tarafından kurtarıldı; yaşlı adamın ambulansa binerken çamurlu ayakkabılarını çıkarması yürekleri ısıttı.

SU SEVİYESİ HIZLA YÜKSELDİ

Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Çiftliğinde bulunduğu sırada aniden taşan dere sularının ortasında kalan Hüseyin Duymuş, su seviyesinin hızla yükselmesi üzerine yardım çağrısında bulundu. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖNCE KÖPEĞİ SONRA SAHİBİNİ KURTARDILAR

Hızla yükselen suların içine giren itfaiye erleri, mahsur kalan köpeği kucaklayarak güvenli bölgeye çıkardı. Ardından soğuktan etkilenen ve yürümekte güçlük çeken Hüseyin Duymuş’a ulaşan ekipler, yaşlı adamı yaklaşık 400 metre boyunca taşıyarak bekleyen ambulansa ulaştırdı.

"AMBULANS KİRLENMESİN" DİYE AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Kurtarılmanın mutluluğunu yaşayan Duymuş, "Evim gitti, her şeyim gitti. Çok üşüdüm, Allah sizden razı olsun" diyerek ekiplere teşekkür etti. Büyük bir nezaket örneği sergileyen Duymuş'un, çamurlu ayakkabılarını ambulansa binmeden önce dışarıda çıkarması çevredekileri duygulandırdı. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEL SULARI ALTINDAKİ TÜRK BAYRAĞI UNUTULMADI

Kurtarma operasyonu sırasında itfaiye ekipleri, sular altında kalmak üzere olan Türk bayrağını da fark ederek sudan çıkardı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

