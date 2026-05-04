Düzce'de dereler taştı: Tabiat parkına girişler yasaklandı!

Düzce’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan riski bulunan Efteni Gölü Kuş Cenneti Tabiat Parkı ziyarete kapatıldı. Yağışların ardından Melen Çayı’nın su seviyesi kritik düzeye yükselirken, Gölyaka Kültür Parkı’nın bazı bölümleri sular altında kaldı.

Düzce’de etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü ve çevresini olumsuz etkiledi. Göle su taşıyan derelerin debisi hızla yükselirken, bölgedeki riskler nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

TABİAT PARKINA ZİYARETÇİ GİRİŞİ YASAKLANDI

Efteni Gölü çevresinde yaşanan küçük çaplı toprak kaymaları, büyük bir heyelan riskini de beraberinde getirdi. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Gölyaka Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla Efteni Gölü Tabiat Parkı'nı ziyarete kapatma kararı aldı.

Parkın girişine güvenlik şeritleri çekilerek geçişler tamamen durduruldu.

EKİPLER TEYAKKUZDA: TAŞKIN MESAİSi

Yağışın sürdüğü kentte DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri sahaya indi. Özellikle taşkın ve heyelan riski yüksek olan bölgelerde iş makineleriyle koruma ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.

KÜLTÜR PARK’I SU BASTI

Sağanağın etkisiyle Melen Çayı’nın seviyesi de kritik noktaya ulaştı. Çayın taşması sonucu Gölyaka Kültür Park’ın bazı bölümleri su altında kaldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

