Mayıs'ın ilk günü Bilbilan'da 2 metre, Uludağ'da 45 santimetre kar yağdı

Türkiye'de takvimler 1 Mayıs'ı gösterirken bazı bölgeler hala kışın pençesinde. Artvin-Ardahan sınırındaki 2 bin 700 rakımlı Bilbilan Yaylası'nda kar birikintileri yer yer 2 metreyi aşarken Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da 45 santimetrelik kar örtüsü ve eksi 1 dereceye düşen sıcaklık kayıt altına alındı. Yüksek kesimlerde yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

BİLBİLAN'DA 2 METRELİK KAR YAĞIŞI

Artvin ile Ardahan'ı Ardanuç ilçesi üzerinden birbirine bağlayan 2 bin 700 rakımlı Bilbilan Yaylası, nisan ayının son günlerinde yoğun kar altında kaldı. Karla mücadele ekipleri yaylada çalışmalarını sürdürürken dronla çekilen görüntüler, yer yer 2 metreyi aşan kar birikintilerini ve tamamen beyaza bürünen yolu gözler önüne serdi.

ULUDAĞ'DA MAYIS YAĞIŞI

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da da 1 Mayıs sabahı kar yağışı başladı. "Beyaz Cennet" olarak tanımlanan merkezde kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü; hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük eksi 1 derece olarak kaydedildi.

8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel ve 8 misafirhaneyi bünyesinde barındıran Uludağ'da yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi, pazar günü ise etkisini yitirmesi bekleniyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

