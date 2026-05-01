Mayıs ayının ilk gününde Türkiye'nin farklı noktalarında kış manzaraları hakim. Artvin-Ardahan sınırındaki Bilbilan Yaylası'nda kar birikintileri 2 metreyi aşarken Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü.

Mayısta kış havası: Bolu ve Düzce beyaza büründü

BİLBİLAN'DA 2 METRELİK KAR YAĞIŞI

Artvin ile Ardahan'ı Ardanuç ilçesi üzerinden birbirine bağlayan 2 bin 700 rakımlı Bilbilan Yaylası, nisan ayının son günlerinde yoğun kar altında kaldı. Karla mücadele ekipleri yaylada çalışmalarını sürdürürken dronla çekilen görüntüler, yer yer 2 metreyi aşan kar birikintilerini ve tamamen beyaza bürünen yolu gözler önüne serdi.

ULUDAĞ'DA MAYIS YAĞIŞI

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da da 1 Mayıs sabahı kar yağışı başladı. "Beyaz Cennet" olarak tanımlanan merkezde kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçüldü; hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük eksi 1 derece olarak kaydedildi.

8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel ve 8 misafirhaneyi bünyesinde barındıran Uludağ'da yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi, pazar günü ise etkisini yitirmesi bekleniyor.

(DHA)