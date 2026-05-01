Mardin'de akaryakıt yüklü tanker alev aldı!

Mardin'de seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerin motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle dorsedeki yakıta sıçramadan söndürülürken; tankerin çekici kısmı tamamen yandı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü bir tankerin çekici (kupa) kısmı alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, alevlerin dorsedeki akaryakıta sıçramasını engelleyerek olası bir faciayı önledi.

SÜRÜCÜ ALEVLERİ FARK EDİP ARACI DURDURDU

Olay, öğle saatlerinde Uluslararası İpekyolu üzerinde, kırsal Çalışlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 AAU 009 plakalı akaryakıt yüklü tanker, seyir halindeyken motor kısmından aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, tankeri yol kenarına çekerek hemen araçtan inmeyi başardı.

AKARYAKITA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin dorsede bulunan tonlarca akaryakıta sirayet etmemesi için yoğun bir çaba sarf etti. Ekiplerin kritik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KUPA KISMI DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yangın sonrası tankerin çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle İpekyolu üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

