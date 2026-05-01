Kaymakam trafik kazasında yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, saat 13.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Enez Kaymakamı Merve Ayık ve beraberindeki 3 kişi yaralandı.

Uzunköprü'den Keşan yönüne giden A.İ.A. idaresindeki otomobil, Karapınar Kavşağı'nda Maksutlu köyü yolundan ana yola çıkan İ.T. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

KAYMAKAM DAHİL 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada; otomobilde bulunan Enez Kaymakamı Merve Ayık ve G.A.A. ile hafif ticari aracın sürücüsü İ.T. ve yanındaki Z.L. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)