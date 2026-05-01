Festivalde 3 dakikada 474 gram acı biber yiyen yarışmacı birinci oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 27'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen "Acı biber yeme" yarışmasında katılımcılar 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti. 3'ü kadın 39 yarışmacının katıldığı mücadelede katılımcılardan Celal Demir, 474 gram acı biber yiyerek birinci oldu.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 27. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya katılanlar, 3 dakikada en fazla acı biber yiyebilmek için mücadele etti.

Yarışma öncesinde 3'ü kadın 39 katılımcıya, biberlerin acısını azaltmak için domates ve ayran dağıtıldı. Jüri üyeleri tarafından hassas terazilerde tartılan biberler, yarışmacılara verildi. 3 dakikada en fazla acı biber yemeye çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı.

ACI BİBER GÖZLERİ YAŞARTTI

Yarışmaya katılan bazı yarışmacıların acı nedeniyle gözleri yaşardı. Yarışmada üç dakikada 474 gram acı biber yiyen ve geçen yılın da birincisi olan Celal Demir birinci olurken, 370 gram acı biber yiyen Yetkin Tuncer ikinci, 286 gram acı biber yiyen Mehmet Yılmaz ise üçüncü oldu.

Yarışmada kadınlar arasında 146 gram acı biberi yiyen Nazime Saltık birinci oldu.

Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı, Tarım ve Seracılık Festivaliyle özdeşleşen acı biber yeme yarışmasına her geçen yıl ilginin artmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"ACI YEMEYİ ÇOK SEVİYORUM"

Yarışmada birinci olan Celal Demir, kendisinin her yıl yarışmaya katıldığını ve geçen yılki yarışmada da birinci olduğunu hatırlattı.

Acı yemeyi çok sevdiğini ifade eden Demir, "Acı biber yeme yarışmasını iple çekiyorum ve her yıl bu yarışmaya katılıyorum. Bu yıl da birinci olarak iki yıl üst üste birinci oldum. Bu yarışmayı düzenleyen herkese teşekkür ederim." dedi.

BİRİNCİLERE ALTIN VE MADALYA VERİLDİ

Kadın yarışmacılar arasında en fazla acı biberi yiyerek birinci olan Nazime Saltık da kendisinin de acıyı çok sevdiğini ve yemeklerde mutlaka acı tükettiğini ifade etti.

Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacılara Kumluca Belediye Başkan Vekili Erkan Karamıklı ve protokol üyeleri tarafından madalya ve altın ödülleri verildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

