Siirt'te otomobil refüje çarpıp takla attı: 3 yaralı

Siirt- Kurtalan karayolunun Ebu Vefa Camii mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, refüje çarparak takla attı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN 3 YARALI KURTARILDI!

Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı sonucunda olay yerine sağlık, polis ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinde sıkışan 3 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

İnşaatta asansör kazası: İşçilerden biri düştü diğeri havada asılı kaldı!

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)