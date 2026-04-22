Zincirleme trafik kazası can aldı! Sürücü aracını bırakıp kaçtı

Ödemiş’te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde saat 12.00 sıralarında 3 aracın karıştığı şiddetli bir trafik kazası meydana geldi. Balabanlı Yolu Caddesi üzerinde yaşanan olayda Balabanlı istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 35 AF 3099 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Savrulan araç karşı şeride geçerek Mustafa Ulaş idaresindeki 35 KBJ 54 plakalı otomobil ile Y.G. yönetimindeki 09 APM 775 plakalı otomobile çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 50 yaşındaki sürücü Mustafa Ulaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada Ulaş’ın yanında bulunan yolcu A.P. ile diğer araç sürücüsü Y.G. ve kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen araçtaki 27 yaşındaki E.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili yürütülen ilk incelemelerde kazaya neden olan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün olayın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı saptandı.

Emniyet güçleri kimliği henüz belirlenemeyen firari sürücünün yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

