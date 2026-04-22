UNESCO Dünya Mirası renk değiştirdi: Turistler çiçekli vadilere akın etti

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve her mevsim farklı bir atmosfere ev sahipliği yapan Kapadokya bölgesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte eşsiz manzaralar oluştu. Doğal güzellikleriyle tanınan bölge nisan ayı itibarıyla yeşilin her tonuna ve açan çiçeklerin renklerine bürünerek adeta bir tabloyu andırmaya başladı.

RÜZGAR ENGELİ BALON TURLARINI DURDURDU

Bölgenin simgesi haline gelen sıcak hava balonları sabah saatlerinde aniden etkisini artıran rüzgar nedeniyle havalanamadı. Güvenlik önlemleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi üzerine tura katılamayan turistler rotalarını karadaki aktivitelere çevirdi.

Gökyüzünden manzarayı izleyemeyen ziyaretçiler vadi içlerindeki çiçekli alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

TURİSTLER VADİLERDE DOĞAYI KEŞFETTİ

Yerli ve yabancı çok sayıda turist peribacalarıyla çevrili vadilerde uzun yürüyüşler yaparak mevsimlik değişimi yakından gözlemledi. Baharın getirdiği tazelikle birlikte doğa yürüyüşü yapan gezginler bölgenin sunduğu endemik bitki çeşitliliğini ve manzarasını fotoğrafladı.

Hava şartlarına rağmen bölgedeki hareketlilik gün boyu devam ederken Kapadokya'nın doğal dokusu ziyaretçilerden tam not aldı.

"İNŞALLAH BU GÜZEL YERE TEKRAR GELİRİZ"

Arkadaşı ile ABD'den gelen Güler Rosenberg, "bölgenin manzarasını hayranlıkla izlediğini belirterek, "Burası çok güzel ama ne yazık ki balon turunu yapamadık. İnşallah bu güzel yere tekrar geliriz. Hava çok güzel. Bundan sonraki günlerinde böyle olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'li turistlerden Richard Bones de ilk defa geldiği Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı bulamadığını ancak "yeşil tur" olarak adlandırdığı bahar manzarasının keyfini yaşadığını ifade etti.

"PERİBACALARI GELİNLİK GİYMİŞ EDASIYLA BİZİ KARŞILAR"

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı (NERO) Özay Onur ise Kapadokya'nın tarihin yanı sıra doğanın da cömertliğini sergilediği gözde bir turizm merkezi olduğunu dile getirerek, "Kapadokya her mevsim güzel. Kışın peribacaları gelinlik giymiş edasıyla, sonbaharda yaprakların farklı renkleri ile bizi karşılar. Bahar ayları yeniden doğuşun, dirilişin adıdır. Kapadokya'daki ağaçlar ve yabani bitkilerin yeşillenmesiyle bölge ayrı bir güzelliğe sahip oluyor. Seher yellerini hissetmeleri için herkesi Kapadokya'ya bekliyoruz." dedi. (AA)