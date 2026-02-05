Güney Koreli yıldız Kapadokya'da neye uğradığını şaşırdı: Fiyatlara inanamadı

Güney Koreli yıldız Kapadokya'da neye uğradığını şaşırdı: Fiyatlara inanamadı
Yayınlanma:
Güney Koreli ünlü oyuncu Ahn Bo-hyun, Kapadokya ziyaretinde sıcak hava balonu turu için görüştüğü üç farklı işletmeden birbirinden farklı fiyat teklifleri aldı. Ünlü oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaştı.

Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya’yı ziyaret eden Güney Koreli ünlü oyuncu Ahn Bo-hyun, bölgenin simgesi olan sıcak hava balonu turuna katılmak için üç farklı işletmeyle görüşme gerçekleştirdi.

Aynı hizmet için sunulan tekliflerin değişkenlik göstermesi dikkat çekti.

guney-koreli-yildiz-kapadokyada-neye-ugradigini-sasirdi-fiyatlara-inanamadi.webp

Mahkemeden ünlü oyuncuya kötü haber! 5 yıl sonra yine reddedildiMahkemeden ünlü oyuncuya kötü haber!

AYNI TUR ÜÇ FARKLI FİYAT

GZT'nin haberine göre, oyuncunun temas kurduğu ilk işletmenin tur ücreti olarak 80 euro talep ettiği öğrenildi. İkinci bir işletmeden 65 euro fiyat alan Ahn Bo-hyun, üçüncü işletme ile yaptığı görüşmede ise başlangıçta 55 euroluk bir rakamla karşılaştı.

Yapılan görüşmelerin ve pazarlık sürecinin ardından son işletmenin fiyatı 40 euroya kadar indirdiği kaydedildi. Fiyatların bu kadar farklılık göstermesine şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, durumu takipçileriyle de paylaştı.

guney-koreli-yildiz-kapadokyada-neye-ugradigini-sasirdi-fiyatlara-inanamadi-2.webp

Sosyeteyi karıştıran 'ahlaksız teklif' iddiasına yanıt geldiSosyeteyi karıştıran 'ahlaksız teklif' iddiasına yanıt geldi

Aynı bölgede sunulan hizmetin fiyatının değişkenlik göstermesi, bölgedeki fiyat politikalarına yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
Magazin
Mahkemeden ünlü oyuncuya kötü haber! 5 yıl sonra yine reddedildi
Mahkemeden ünlü oyuncuya kötü haber! 5 yıl sonra yine reddedildi
Sosyeteyi karıştıran 'ahlaksız teklif' iddiasına yanıt geldi
Sosyeteyi karıştıran 'ahlaksız teklif' iddiasına yanıt geldi