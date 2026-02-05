Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya’yı ziyaret eden Güney Koreli ünlü oyuncu Ahn Bo-hyun, bölgenin simgesi olan sıcak hava balonu turuna katılmak için üç farklı işletmeyle görüşme gerçekleştirdi.

Aynı hizmet için sunulan tekliflerin değişkenlik göstermesi dikkat çekti.

AYNI TUR ÜÇ FARKLI FİYAT

GZT'nin haberine göre, oyuncunun temas kurduğu ilk işletmenin tur ücreti olarak 80 euro talep ettiği öğrenildi. İkinci bir işletmeden 65 euro fiyat alan Ahn Bo-hyun, üçüncü işletme ile yaptığı görüşmede ise başlangıçta 55 euroluk bir rakamla karşılaştı.

Yapılan görüşmelerin ve pazarlık sürecinin ardından son işletmenin fiyatı 40 euroya kadar indirdiği kaydedildi. Fiyatların bu kadar farklılık göstermesine şaşırdığını belirten ünlü oyuncu, durumu takipçileriyle de paylaştı.

Aynı bölgede sunulan hizmetin fiyatının değişkenlik göstermesi, bölgedeki fiyat politikalarına yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.