Mahkemeden ünlü oyuncuya kötü haber! 5 yıl sonra yine reddedildi

Oyuncu Asena Özkan, 2021 yılında eşinin sadakatsiz davrandığını öne sürerek 10 milyon lira tazminat talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Buna karşılık Ayberk Kaptanoğlu, avukatı Nergiz Yılmaz aracılığıyla karşı boşanma davası açarak asıl mağdur tarafın kendisi olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, boşanmada kusurlu tarafın Asena Özkan olduğuna hükmederken, çiftin o dönemde 4 yaşında olan kızının velayetini Ayberk Kaptanoğlu'na verdi.

Sosyeteyi karıştıran 'ahlaksız teklif' iddiasına yanıt geldi

5 YIL SONRA DAVA AÇTI

Hürriyet'in haberine göre, Asena Özkan, 5 yıl aradan sonra eski eşine karşı velayet davası açtı. Çocuğunun velayetinin değiştirilmesini talep eden Özkan, ayrıca tazminat ve yoksulluk nafakası için de dava açarak, hakimin uzman pedagog görüşüne başvurmadan çocuğu babasına verdiğini ileri sürdü.

Mahkeme, Asena Özkan’ın açtığı velayetin değiştirilmesi, tazminat ve yoksulluk nafakası davalarını reddetti.

9 yaşındaki çocuğun velayetinin babada kalmasına karar veren mahkeme, anne ile çocuğun her ay belirli günlerde görüşmesine de hükmetti.