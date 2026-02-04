Sosyeteyi karıştıran 'ahlaksız teklif' iddiasına yanıt geldi

Alara Mildon ile iki yıl süren çekişmeli boşanma davasının ardından 16 Temmuz'da boşanan iş insanı Doğukan Dudaroğlu hakkında ortaya atılan iddia sosyeteyi karıştırdı.

Sabah'ın haberine göre, Dudaroğlu'nun, üyesi olduğu Bebek'teki özel bir sosyal kulüpte masaj hizmeti aldığı sırada kendisine masaj yapan Filipinli masöze 'ahlaksız teklifte' bulunduğu öne sürüldü.

Masözün durumu kulüp yönetimine bildirdiği ve yaşananların ardından Dudaroğlu'nun üyeliğinin iptal edildiği iddia edildi.

"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Söz konusu iddianın ardından Dudaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Boşanma davası açtığım günden beri tek derdi bana itibar suikastı yapmak olan eski eşimin, bugüne kadar yaptırmış olduğu tüm haberler gibi bu haberde de iddia edilen her şey yalan ve trajikomiktir.

Asılsız ve iftira maksatlı yalan haberleri yapan ve yayınlayanlarla yargı önünde hesaplaşacağız; gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

"NASIL HESAP VERECEĞİNİ ÇOK MERAK EDİYORUM"