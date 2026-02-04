Sosyeteyi karıştıran 'ahlaksız teklif' iddiasına yanıt geldi
Yayınlanma:
İş insanı Doğukan Dudaroğlu hakkında ortaya atılan "ahlaksız teklif" iddiasına yanıt geldi. Dudaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddianın asılsız olduğunu belirterek, yasal süreç başlattığını duyurdu.
Alara Mildon ile iki yıl süren çekişmeli boşanma davasının ardından 16 Temmuz'da boşanan iş insanı Doğukan Dudaroğlu hakkında ortaya atılan iddia sosyeteyi karıştırdı.
Sabah'ın haberine göre, Dudaroğlu'nun, üyesi olduğu Bebek'teki özel bir sosyal kulüpte masaj hizmeti aldığı sırada kendisine masaj yapan Filipinli masöze 'ahlaksız teklifte' bulunduğu öne sürüldü.
Masözün durumu kulüp yönetimine bildirdiği ve yaşananların ardından Dudaroğlu'nun üyeliğinin iptal edildiği iddia edildi.
"YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"
Söz konusu iddianın ardından Dudaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Boşanma davası açtığım günden beri tek derdi bana itibar suikastı yapmak olan eski eşimin, bugüne kadar yaptırmış olduğu tüm haberler gibi bu haberde de iddia edilen her şey yalan ve trajikomiktir.
- Asılsız ve iftira maksatlı yalan haberleri yapan ve yayınlayanlarla yargı önünde hesaplaşacağız; gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.
Nur Sürer veda töreninde Yeşilçam'ı topa tuttu
"NASIL HESAP VERECEĞİNİ ÇOK MERAK EDİYORUM"
- Yaklaşık 1 yıldır baba ile kızının görüşmesini ve bağ kurmasını bilinçli bir şekilde engelleyen, bu nedenle yakında hapse girecek olan; ufacık bir kızın babası hakkında sürekli itibar suikastı yapıp iftira atan bu şahsın, ileride kızıma nasıl hesap vereceğini çok merak ediyorum.
- Bu haberleri gördükçe zamanlıca ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumu görüp, bu şahıs ve ailesinden kurtulduğum için Allah’a şükrediyorum.
- Benim alnım ak, vicdanım rahat. Bu şahsa Allah akıl fikir versin."