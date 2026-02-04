Nur Sürer veda töreninde Yeşilçam'ı topa tuttu: Yazıklar olsun!

Yayınlanma:
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necdet Kökeş için düzenlenen anma töreninde konuşan Nur Sürer, katılımın az olmasına tepki gösterdi. Sürer, Yeşilçam'da oynayan oyunculara seslenerek "Yazıklar olsun" dedi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Necdet Kökeş, 2 Şubat’ta 82 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu için Taksim Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından katılımın az olması dikkat çekti.

Törende konuşan oyuncu Nur Sürer, katılımın düşük olmasına tepki gösterdi.

"SADECE DÖNEMDEN YAŞAYAN ARKADAŞLARI..."

Yeşilçam’da başrol oynayan oyuncuların törende yer almamasını eleştiren Sürer, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok... Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde falan oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun!"

Türk sinemasında çok sayıda filmde rol alan Necdet Kökeş, özellikle Battal Gazi serisinde hayat verdiği Zıpzıp karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Kökeş, Taksim Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

