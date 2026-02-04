Nur Sürer veda töreninde Yeşilçam'ı topa tuttu: Yazıklar olsun!

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Necdet Kökeş, 2 Şubat’ta 82 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu için Taksim Atlas Sineması'nda veda töreni düzenlendi. Törene sanat camiasından katılımın az olması dikkat çekti.

Törende konuşan oyuncu Nur Sürer, katılımın düşük olmasına tepki gösterdi.

Yeşilçam’da başrol oynayan oyuncuların törende yer almamasını eleştiren Sürer, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok... Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde falan oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun!"