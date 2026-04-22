Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı: "Nerede olduğumu söylemeyeceğim"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik sık sık skandal ifadelere imza atan Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Tezcan, kendisine ulaşan polislere "Adresimi paylaşmayacağım" dedi.

Taha Sağlam - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'e yönelik skandal ifadeler nedeniyle hakkında beş yüzden fazla şikâyet bulunan Fatih Tezcan'ın yakalanmasına karar verildi.

FATİH TEZCAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) Ulu Önder Atatürk'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında çok kez suç duyurusunda bulunduğu Tezcan'a; Bursa, Yalova, Lüleburgaz, İstanbul Anadolu, Büyükçekmece ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından açılan davalar, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirildi.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "halkın bir kesimini alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından açılan davaların birleştirilmesiyle Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"ADRESİMİ PAYLAŞMAYACAĞIM"

Polis tarafından aranan Tezcan, adresinde bulunamadı. POLNET sisteminde kayıtlı numaradan aranan Tezcan, polis memuruna yurt dışında olduğunu ve adresini paylaşmayacağını söyledi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Fatih Tezcan, "Atatürk'e hakaret" suçundan aldığı 2 yıl 2 aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra Tezcan, Ağustos 2023'te denetimli serbestlik ile tahliye oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

