Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında karnına tek kurşun sıkılmış halde ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen 17 yaşındaki Fatma Koçak dosyası, aradan geçen 12 yılın ardından yeniden raftan indirildi.

ANNE İLE ÜVEY KARDEŞ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Fatma Koçak'ın annesi ile üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Fatma Koçak'ın annesi Ayşe Gündüz ve üvey erkek kardeşi Kadir Korkut tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı tanık oldu! "Bizi taciz ederlerdi"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dün katıldığı televizyon programında "Faili meçhul olarak nitelendirilen ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar yeniden incelenmektedir" demişti.

Bu kapsamda daha önce intihar/kayıp/faili meçhul olarak kapatılan dosyalar yeniden açılıyor.

Adıyaman’da 2014 yılında ölü bulunan Fatma Koçak'a ilişkin dosya da yeniden ve çok yönlü şekilde değerlendirildi.

12 YIL SONRA GELEN BOZMA VE YENİDEN YARGILAMA KARARI

Fatma Koçak’ın ölümüyle ilgili yıllardır süren yargılamada kritik bir gelişme yaşandı.

Daha önce beraat eden sanıklar anne Ayşe Gündüz ve üvey kardeş Kadir Korkut hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilirken, sanıklar hakkında tutuklama kararı verildi.

BERAAT ETMİŞLERDİ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 24 Ekim 2014 tarihli iddianameyle, Kadir Korkut ve Ayşe Gündüz hakkında "iştirak halinde nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle her iki sanık da beraat etmişti.

"ŞÜPHE ORTADAN KALKMADI"

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 17 Aralık 2025 tarihli kararında yerel mahkemenin kararını değerlendirdi.

Kararda, olay anına ilişkin doğrudan görgüye dayalı kesin bir delil bulunmadığına dikkat çekilirken, maktuleye önce tarım ilacı içirilmeye çalışıldığı, direnmesi üzerine av tüfeğiyle ateş edildiği yönündeki şüphenin tamamen ortadan kaldırılamadığı vurgulandı.

GİZLİ TANIK: "SİZ BENİ ÖLDÜRECEKSİNİZ" DEDİĞİNİ DUYDUM

Yargıtay ilamında, gizli tanıkların ifadelerine de yer verildi. Gizli tanık Fahrettin'in silah sesini sanıkların evde bulunduğu sırada duyduğunu söylemesi ve bu beyanın diğer delillerle desteklenmesi dikkat çekti.

Diğer gizli tanıklar "Kuzey" ve "Güney" ise maktulenin olay sırasında "Siz beni öldüreceksiniz" dediğini aktardı.

Yargıtay, tüm delilleri birlikte değerlendirerek, sanıkların maktuleyi darp ettiği, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı ve bu baskı sonucu intihara sürüklendiğini belirtti.

Fatma Koçak'ın, kendi özgür iradesiyle değil, sanıkların zorlayıcı eylemleri nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü.

Yargıtay ilamında sanıkların olay sonrası delilleri manipüle etmeye çalıştıkları, evde tarım ilacı serpiştirildiği ve ocağın tüpü açılarak olayın intihar gibi gösterilmesi için plan yapıldığı ifade edildi.

ANNE İLE ÜVEY KARDEŞE TUTUKLAMA

Yargıtay’ın bozma kararının ardından dosya yeniden Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

17 Nisan 2026 tarihinde mahkeme, davanın ilk duruşmasının 12 Mayıs 2026 günü saat 15.00’te yapılmasına karar verdi.

Öte yandan mahkeme, 20 Nisan 2026 tarihli kararla sanıklar Kadir Korkut ve Ayşe Gündüz hakkında tutuklama kararı verdi. Sanıklar, Adıyaman L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.