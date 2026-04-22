Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı tanık oldu! "Bizi taciz ederlerdi"

Gülistan Doku soruşturmasında bu kez en dikkat çekici beyanlardan biri, en yakın arkadaşlarından birinden geldi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanık olarak ifade veren M.T, Doku’nun yaşamına kendi isteğiyle son verdiğine inanmadığını söylerken, birlikte çalıştıkları döneme ve kaybolmadan önceki ruh hâline ilişkin çarpıcı iddialar anlattı.Tanık olan yakın arkadaş, kafeye gelen müşteriler tarafından taciz edildikleri iddiasını dile getirdi.

Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma sürerken, dosyaya yeni tanık beyanları ve kazı raporları girdi. Soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Tutuklanan valiye verilen ödüller saymakla bitmedi! "Türkiye'nin geleceğine yön verir" demişler

Gülistan Doku’nun yakın arkadaşı M.T, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanık olarak ifade verdi. M.T., Gülistan ile KYK yurdunda yan yana odalarda kaldıklarını ve Hanımeli Kafe’de birlikte çalıştıklarını anlattı.

M.T, Gülistan’ın intihar ettiğine inanmadığını söyledi. M.T. ifadesinde şöyle dedi:

"Hasta olduğunda bile ilaç içmeyen bir kızın intihar etmesi de mümkün değildir. Gülistan intihar etmiş olsaydı bir yıla yakın aranan barajda mutlaka cansız bedenine ulaşılırdı"

"ÜST DÜZEY MEMURLAR TACİZ EDERDİ"

Tanık ifadesinde, çalıştıkları kafede bazı müşterilerden taciz gördüklerini de öne sürdü.

NTV'nin haberine göre; kafeye çoğunlukla üst düzey memurların geldiğini ve yüksek bahşiş bırakıldığını anlatan M.T, şu ifadeyi kullandı:

"Bize asılanlar olurdu. Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Hatta benimle birkaç kez iletişim kurmaya çalıştılar. Tacizlerden kurtulmak için bulaşıkhane kısmında çalışmaya başladık"

GÜLİSTAN'IN SON GÜNLERİNİ ANLATTI

M.T, ifadesinde Gülistan’ın kaybolmadan önce çok zayıfladığını, durgun ve düşünceli bir hâlde olduğunu da anlattı. Arkadaşına neden böyle olduğunu sorduğunda, "Niye böylesin diye sorduğumda bir şey yok deyip geçiştiriyordu" dediğini aktardı.

Gülistan’ı bilinçli ve aklı başında biri olarak tanımlayan M.T, onun haksızlığa boyun eğecek biri olmadığını söyledi. M.T. İadesinde şu değerlendirmeye yer verdi:

"Haksızlığa asla gelemezdi. Onu herhangi bir şeye zorladılarsa buna mutlaka karşı çıkacak yapıda bir insandı"

Soruşturma dosyasına giren bir başka önemli belge ise Koçpınar Köyü’ndeki kazı çalışmasına ilişkin rapor oldu.

Gizli tanığın beyanı doğrultusunda yeraltı görüntüleme cihazıyla yapılan taramada, 1,70 metre uzunluğunda ve 80 santimetre genişliğinde bir mezar görüntüsü tespit edildiği belirtildi.

Kazıda kemik ya da ceset bulgusuna rastlanmadı. Boşlukta pet şişe ve poşet bulundu. Raporda, söz konusu alana daha önce bir gömü yapıldığı ve daha sonra çıkarılmış olabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Aynı raporda, boşluğa cesetle birlikte sırt çantası benzeri bir cisim ve silahın da gömülmüş olabileceği, topraktaki oksitlenmenin de buna bağlı oluşmuş olabileceği belirtildi. Toprağın daha önce kazıldığı için erozyona uğradığı ve yapısının yumuşak olduğu da raporda vurgulandı.



