Kars'ta horoz dövüştürüp bahis yapan 23 kişi yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, bir evde horoz dövüştürerek bahis oynattığı tespit edilen 23 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

BAHİS DÜZENLENEN EVE BASKIN

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bir ikamette horoz dövüşü yaptırıldığı ve yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Baskında 23 kişi suçüstü yakalandı.

EKİPMANLARA VE HAYVANLARA EL KONULDU

Evde yapılan aramalarda, horoz dövüşlerinde kullanılan; gagalık, mahmuz, zımpara ve tartı gibi çeşitli ekipmanların yanı sıra bahis kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen bir defter ele geçirildi. Ayrıca dövüşe hazırlandığı belirlenen 2 horoz da koruma altına alındı. Ele geçirilen hayvanlar, Kağızman İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

YAKLAŞIK 300 BİN LİRA CEZA

Operasyonun ardından yakalanan 23 şüpheliye, ilgili kanunlar kapsamında toplam 299 bin 690 lira idari para cezası uygulandı. (AA)