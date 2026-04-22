Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 490 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Yayınlanma:
Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürmeye çalışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda 13-21 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmalarda, 4 milyon 726 bin 400 dal içi boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 250 bin 800 dal sarılmış sigara, 490 kilogram kıyılmış tütün, 1390 paket gümrük kaçağı sigara, 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

