Tarihi eser kaçakçılığına darbe: 2 tutuklama!

Tarihi eser kaçakçılığına darbe: 2 tutuklama!
Samsun'un Terme ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla tarih hırsızlığının önüne geçildi. Terme ilçesinde gerçekleştirilen takip sonucunda ellerindeki tarihi eserleri pazarlamaya çalışan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları neticesinde kültürel mirasın korunmasına yönelik kritik bir başarıya imza atıldı.

Terme ilçesinde iki şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak amacıyla Samsun'a getireceği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri tarafından fiziki takibe alınan araç belirlenen noktada durduruldu

ARAÇ İÇERİSİNDEN 102 ADET SİKKE ÇIKTI

Durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda geçmiş dönemlere ait olduğu değerlendirilen 102 adet sikke ile 34 farklı obje ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin hangi döneme ait olduğunun tespiti için inceleme başlatılırken kaçakçıların bu eserleri nasıl temin ettiği araştırılıyor.

YAKALANAN İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla sorgulanan şüphelilerin adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Jandarma yetkilileri bölgedeki kaçak kazı ve tarihi eser ticareti ile mücadelenin tavizsiz bir şekilde kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

